Storia delle Console – Parte 7: PS3 vs Xbox 360

1. Wii e DS – il ritorno di Nintendo

Nintendo stava attraversando un periodo complicato per via del mezzo fiasco di GameCube e delle vendite al di sotto delle aspettative di Nintendo 64. La compagnia di Kyoto capì che l’unico modo per tornare in scena alla grande era innovando il settore videoludico con qualcosa di mai visto prima: dei sensori di movimento profondi, ben sfaccettati, ma soprattutto funzionanti.

L’hardware del Wii era poco più potente di quello di una PS2 e non possedeva neanche l’HD a differenza di PS3 e Xbox 360. A decretarne il successo fu infatti il sistema di controllo innovativo e il fatto che fosse stata venduta come una “console per famiglie“, dotata di giochi per tutti e addirittura per allenarsi dinanzi al televisore, cosa che fece levitare alle stelle le vendite. Vendite che superarono addirittura le 100 milioni di unità, con più di tre quarti i possessori avere Wii Sports.

Non mancarono di certo altri titoli di spessore come Super Mario Galaxy 1 e 2, Xenoblade Chronicles, recentemente riproposto per Nintendo Switch, ma anche New Super Mario Bros. Wii, The Legend of Zelda Skyward Sword, i No More Heroes e tantissimi altri.

Il Wiimote, insiema al Nunchuk e i successivi add-on che migliorarono ulteriormente la precisione dei sensori di movimento, furono visti con grande favore dal pubblico. Addirittura imitati e invidiati in seguito da Sony e Microsoft che tentarono di dare una loro versione con Kinect e PlayStation Move, fallendo però ad imporsi come alternativa.

Lo stesso successo del Wii vale per il Nintendo DS, non solo la console di Nintendo più venduta in assoluta, ma la console portatile più diffusa e famosa di sempre. Il nome viene da DualScreen. La console, tramite una stilo, dava infatti la possibilità di interagire con entrambi i monitor e di sperimentare tantissimo con questa interfaccia di gioco.

Giochi di spessore furono The Legend of Zelda: Phantom Hourglass e Spirit Trackerb, New Super Mario Bros, Pokémon Diamante, Platino, Nero\Bianco, il fenomeno di massa Nintendogs, Brain Training e un’altra marea di titoli validissimi e famosissimi.

Insomma, Nintendo era tornata in carreggiata ma si teneva comunque lontana dalla console war che imperversava tra Sony e Microsoft. Entro il 2011-2012 si iniziò poi a vociferare dell’arrivo di un’ottava generazione di console. Che piega avrebbero preso gli eventi da lì in poi?

