One Piece: il manga introduce un nuovo personaggio con la volontà della D.

Nel corso degli anni, One Piece ha intrattenuto tantissimi fan sparsi in ogni parte del mondo attraverso non solo battaglie, ma anche tante teorie. Gran parte di queste sono avanzate dai fan su situazioni che Oda non ha ancora chiarito nonostante siano passati tanti anni dal debutto. La più importante è quella che ruota intorno alla famosa volontà della D.,ossia quel nome che tiene i fan con il fiato sospeso da tempo. Sappiamo che sono tanti i personaggi che hanno la D. nel loro nome, ma ad oggi non si conoscono ancora le origini. E il nuovo capitolo di One Piece ha rivelato quale altro personaggio aveva la volontà della D.

Si tratta di un personaggio che si conosce da diverso tempo, seppur secondario. Si scopre che il professor Clover fa parte di questo gruppo di individui come Rufy, Barbanera, Ace, Roger e Dragon e ha mantenuto il segreto per tutta la vita.

La rivelazione è arrivata questa settimana con il nuovo capitolo di One Piece, con Clover che ha confessato il suo vero nome. L’uomo si chiama in realtà Clou D. Clover e ha sempre tenuto nascosto il suo nome. In quanto studioso della Biblioteca Ohara, Clover sapeva che parlare della Volontà della D. avrebbe solo attirato l’attenzione del Governo Mondiale. Ma sulla scia della confessione di Vegapunk riguardo al futuro, la registrazione dello scienziato rivela che Clover aveva sentito che era giunto il momento di confessare la sua vera identità.

Dopotutto, a questo punto la guerra è inevitabile e il governo mondiale non sarà clemente con i suoi nemici. È in gioco il destino stesso della libertà, quindi Clover non può permettersi di restare in silenzio ancora a lungo. Con Clover all’appello, adesso la Volontà della D. si estende su 15 personaggi. Conosciamo Rufy, e lo stesso vale per suo padre e suo nonno. Tuttavia, ci sono altri da considerare come Trafalgar Law, Lili e così via. Al momento il manga si trova nella sua fase finale, quindi questo vuol dire che manca sempre meno a scoprire la verità dietro questo nome.

