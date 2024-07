One Piece: emergono rari concept iniziali di Eiichiro Oda sulla serie

One Piece è la serie di punta di Shueisha da un po’ di tempo ormai. Eiichiro Oda è riuscito senza dubbi a dare vita a una delle storie più avvincenti di sempre, ancora in corso da oltre 20 anni dal suo debutto ufficiale. One Piece ha dominato il settore e la sua presa sui fan è sempre più stretta. Ciò significa che gli appassionati sono sempre ansiosi di scoprire sempre novità o anche contenuti inediti legati ai primi giorni di One Piece. E a tal proposito sono appena emerse alcune bozze mai viste della serie che risale al 1994.

Questo rappresenta il primo documento di One Piece che il mondo abbia mai visto. Oda ha firmato questo lavoro molto prima che Romance Dawn fosse pubblicato, e questi contenuti arrivano dalla versione Blu-ray di Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation. Di seguito riportiamo i primi sketch.

Unpublished Manuscript of Early Work "Forward" by 19-Year-Old Eiichiro Oda This is the earliest version of OnePiece that Oda ever drew. We now know that Nika was planned a long time ago. pic.twitter.com/45zLeXaayr — Pew (@pewpiece) July 6, 2024

Non molto tempo fa, è stato rilasciato in Giappone il cofanetto Blu-Ray di Monsters, che includeva materiale promozionale. Vi era presente infatti un opuscolo intitolato Katai Shinroku contenente interviste di Oda. Grazie al mangaka in questione e al suo assistente, il cofanetto contiene anche alcune prime bozze di One Piece e tante nuove informazioni.

Non solo il booklet rivela la primissima iterazione di alcuni eroi, ma offre anche alcune sbirciatine speciali sulla tradizione della serie. Per prima cosa, Rufy originariamente doveva chiamarsi Monkey D. Pao, e indossava una bandana con il disegno del frutto Gum Gum. Da Sanji a Zoro e perfino Nika, i prototipi dei futuri eroi di Oda sono tutti presenti in questi sketch. Ciò Dimostra che il mangaka ha messo insieme i pilastri di One Piece molto prima che la serie iniziasse ufficialmente. E da allora Oda ha continuato a tessere la storia. Riportiamo altre illustrazioni inedite incentrate sui Samurai.

Oda says Samurai & Knights are the prototype for Zoro & Sanji!!! Oda's manuscript for his unpublished work 'GREAT SWORDSMEN (Samurai vs knights) ' 30 years ago Oda :"Ryuma the samurai has appeared along with the dragon in my prototype works, MONSTERS. I always want to draw… pic.twitter.com/pZxI5tjv3D — Pew (@pewpiece) July 6, 2024

Come si può vedere, Oda diceva che i samurai e i cavalieri sono il prototipo di Zoro e Sanji. Questo sketch in particolare, è parte di un manoscritto realizzato da Oda per una sua opera non pubblicata, intitolata ‘Grandi Spadaccini (Samurai contro cavalieri). I due personaggi sono Ryuma e Romeo e il mangaka ha sempre voluto disegnare la combinazione di questi due in Monsters. Ma alla fine sono diventati la versione di Zoro e Sanji.

Fonte – Comicbook