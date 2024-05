One Piece: Oda avrebbe già svelato in precedenza la grande alluvione?

L’arco di Egghead di One Piece si sta svolgendo attualmente sia nelle pagine del manga che negli episodi dell’anime. Nel primo caso, Oda ha rivelato qualcosa di molto importante sulla Rotta Maggiore attraverso il messaggio segreto di Vegapunk. Questo ha reso la situazione sull’isola di Egghead incandescente, con il Governo Mondiale che dovrà avere a che fare con la consapevolezza acquisita da ogni singolo individuo su uno segreti più importanti legato al mondo di One Piece. Pare però che i fan più attenti siano riusciti a individuare indizi lasciati da Eiichiro Oda che prefiguravano lo stato attuale delle cose già diversi capitoli prima.

Dal capitolo più recente di One Piece si deduce che Vegapunk sia morto a causa dei Cinque Astri di Saggezza che sono sbarcati sull’Isola del Futuro e tentato di impedire allo scienziato di rivelare i segreti della Rotta Maggiore, senza riuscirci. Di fatti Vegapunk ha rivelato che il mondo sta sprofondando sott’acqua, un segreto che il Governo stavano cercando di tenere segreto con ogni mezzo necessario. Mentre One Piece si avvia verso il suo gran finale, i fan si chiedono se Rufy e il suo equipaggio riusciranno a risollevare letteralmente le sorti del mondo.

Ma in che modo Oda avrebbe rivelato anzitempo questo segreto? Si tratta di una teoria divertente condivisa dai fan di One Piece che riguarda il mangaka. Eiichiro Oda per firmarsi una sua foto con un pesce al posto della testa e quindi questo potrebbe aver anticipato la Grande Alluvione che minaccia di affondare il mondo. Un’altra teoria ruota attorno ad una traduzione che non è arrivata alla versione finale del manga. In origine, il personaggio Lily aveva un messaggio che diceva “Alzare la bandiera dell’alba in un mondo che affonda“.

Potrebbe passare del tempo prima di vedere questi eventi nell’adattamento anime, anche se la serie televisiva di One Piece sta recuperando terreno rispetto al manga. Toei Animation ha dato ancora una volta prova del suo spessore, realizzando alcune animazioni pazzesche negli ultimi episodi. Quindi quando personaggi come Saturn e i Cinque Astri appariranno sul piccolo schermo, tutti i rimarranno senza.

Fonte – Comicbook