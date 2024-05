Dragon Ball Super Drivers annunciato: ecco il trailer

Dragon Ball sta per entrare in un periodo frenetico. Quest’autunno, la serie tornerà in TV con Dragon Ball Daima, previsto per dare il via a una nuova avventura per la banda di Goku. Con Dragon Ball Super in corso di pubblicazione, la famosa serie shonen sta rimanendo impegnata e ora ha un nuovo rilascio all’orizzonte. Oggi è stato annunciato Dragon Ball Super Divers dopo che è emerso un teaser speciale, e la rivelazione è stata fatta proprio in tempo per il Goku Day.

Il 9 maggio, Dragon Ball Super Divers ha pubblicato il suo primo trailer, che puoi vedere qui sotto. Come puoi vedere, il titolo segna una nuova era per il gioco arcade di Dragon Ball. Per più di un decennio, Dragon Ball Super Heroes ha regnato sovrano, ma Dragon Ball Super Divers promette di aprire la strada a una nuova era.

Come puoi vedere nel promo, Dragon Ball Super Divers utilizzerà nuove tecnologie per dare vita alla banda di Goku. “Tutti almeno una volta hanno pensato di voler combattere al fianco di Goku e della sua ciurma. “Ecco una nuova esperienza di gioco che realizzerà quel desiderio”, recita il promo di Dragon Ball Super Divers.

In un’intervista separata sull’annuncio di Dragon Ball, la mascotte del sito web ufficiale dell’anime ha parlato con il produttore del gioco Akai riguardo a Dragon Ball Super Divers. È stato lì che l’esecutivo ha spiegato che il titolo arcade sostituirà Dragon Ball Super Heroes, quindi è in arrivo la fine di un’era.

“Quando Dragon Ball Super Divers sarà pubblicato, Super Dragon Ball Heroes finirà. Di conseguenza, le carte del gioco attuale non saranno utilizzabili. Che cosa ne pensate? Questo significa che Heroes vivrà all’interno di Divers”, ha condiviso Akai.

Attualmente, Dragon Ball Super Divers sta mantenendo segreti i dettagli più intimi. I fan si aspettano che ulteriori informazioni verranno rese pubbliche al Jump Victory Carnival più avanti questo estate. Quindi, mentre Dragon Ball Super Heroes rilascia i suoi contenuti finali, assicurati di gustarti le missioni, poiché il gioco finirà presto.

Fonte Comic Book