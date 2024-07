One Piece 1112: l’animazione da urlo tra Shanks e Kidd nell’anime

One Piece si trova nella sua fase finale e sia il manga che l’anime stanno intrattenendo i fan con l’arco di Egghead. È sicuramente importante concentrarsi sull’adattamento anime, visto che l’episodio più recente è uno di quelli che tutti i fan della serie non possono perdersi in alcun modo. Questo perché One Piece ha rivelato il ritorno di Shanks, che è anche tornato a combattere contro Eustass Kid.

L’Arco Egghead di One Piece ha dato il via alla Saga Finale, ed è il primo grande arco narrativo che porterà il franchise alla conclusione. Questo significa che ci saranno alcuni eventi che sconvolgeranno il viaggio dei Cappelli di Paglia, che coinvolgeranno gli altri Imperatori e i componenti più potenti del Governo Mondiale.

Shanks il Rosso è finalmente tornato in azione nella serie dopo gli eventi dell’arco narrativo di Wano. E ora il suo obiettivo è cercare di ottenere gli ultimi Road Ponegliffs e raggiungere il tanto ambito tesoro. Ma Kidd finisce per incrociare la sua strada su Elbaf, e ciò ha portato a uno scontro tra i due che dimostra ulteriormente il divario di potere e di esperienza tra i membri della Peggiore Generazione e probabilmente il più forte dei Quattro Imperatori del Mare, Shanks.

L’episodio 1112 di One Piece riporta i fan a Elbaf dove Kidd, che nutre rancore nei confronti dell’equipaggio di Shanks per aver causato la perdita del suo braccio, incontra e sfida il Rosso. Kidd ha anche l’obiettivo di diventare il Re dei Pirati e quindi Shanks rappresenta anche un diretto rivale da eliminare.

Così, prepara a lanciare un attacco devastante, che avrebbe provocato seri danni. Ma Shanks riesce a prevedere le future conseguenze grazie al suo Haki, ritrovandosi costretto a fare la sua mossa e attaccare Kidd prima che potesse lanciare il suo raggio distruttivo.

Dopo che il suo Haki dell’Osservazione gli mostra il peggior futuro, Shanks interviene e salta dritto davanti a Kidd e lancia un fendente chiamato Kamusari. In questo modo sconfigge immediatamente Kidd con la sua nave che subisce gravi danni. Anche Killer rimane gravemente ferito nel tentativo di proteggere Kid dall’attacco di Shanks, e il colpo di grazia per la flotta di Kidd arriva da Dorry e Broggy che sferrano un attacco rapido per affondare completamente la nave di Kid. Proprio come Law ha subito una schiacciante sconfitta contro Barbanera, ora un altro Imperatore ha completamente affondato un altro equipaggio della Peggiore delle Generazioni.

Fonte – Comicbook