One Piece 1112: Shanks e Kidd si scontreranno nel prossimo episodio

L’anime di One Piece si sta preparando per la prossima fase ricca di azione dell’Arco di Egghead. E l’anteprima del prossimo episodio esalta il grande combattimento tra Shanks il Rosso ed Eustass Kidd. Questo significa che l’arco di Egghead di One Piece sta decisamente entrando in una fase narrativa incandescente e imperdibile per tutti i fan.

One Piece aveva precedentemente rivelato una prima anticipazione alla patria dei giganti, Elbaf. E in questa occasione, i fan hanno scoperto che Shanks era lì in quel momento. Allo stesso tempo, Kidd si era presentato all’Imperatore per sfidarlo a combattere. Shanks adesso vuole i Road Ponegliff che Kidd ha in suo possesso, il quale a sua volta nutre un forte rancore nei confronti dell’equipaggio di Shanks. Dunque è giunto il momento per i due di scontrarsi. Questo è anticipato nell’anteprima dell’episodio 1112 di One Piece, visibile in cima.

L’episodio 1112 di One Piece si intitola “Scontro! Shanks vs. Eustass Kid” e di seguito ne riportiamo una breve sinossi:

“L’Imperatore Shanks continua a regnare sui mari! Ad affrontarlo senza paura c’è un uomo con una taglia di 3 miliardi di berry, che fa parte della peggiore delle generazioni! Tenendosi saldi alle proprie convinzioni, i due capitani si affrontano nella lontana Elbaf in una profonda rivalità storica“.

Il prossimo episodio attesissimo dell’anime di One Piece sarà rilasciato in Giappone domenica 14 luglio, e sarà visibile in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

Per quanto riguarda Rufy e gli altri, al momento si trovano ad avere a che fare con un traditore apparso tra i sei Vegapunk, su Egghead. Ma anche se sono attualmente nel mirino del Governo Mondiale, che si dirige verso di loro, questo arco narrativo spazia moltissimo tra personaggi che si vedono raramente. E infatti lo scontro tra Il Rosso e Kidd è un importante esempio. Le volte in cui Shanks è apparso nella serie si possono contare, ma quando accade porta con sé grande hype tra i fan. E quello che si vedrà nel prossimo episodio susciterà lo stesso effetto.

Fonte – Comicbook