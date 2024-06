One Piece: l’anime mostra le prime immagini dell’isola dei Elbaf

L’anime di One Piece prosegue con l’arco di Egghead mentre si addentra sempre di più verso momenti sempre più delicati. Infatti la serie anime sta preparando il terreno per il vero conflitto dell’arco narrativo. E i fan hanno già dato un primo sguardo a ciò che potrebbe accadere dopo con un’anteprima dell’isola di Elbaf con il nuovo episodio. Toei Animation ha iniziato ad adattare il primo arco narrativo della Saga Finale di One Piece, ed è chiaro che l’anime stia preparando alcune cose importanti per il gran finale. Ciò include la possibilità di vedere alcuni dei luoghi e dei personaggi di cui finora abbiamo solo sentito parlare.

Gli episodi recente dell’anime hanno visto Rufy e i Cappelli di Paglia affrontare i loro primi combattimenti contro i Seraphim. E mentre sono attualmente occupati in questo contesto, i fan hanno potuto vedere alcune delle altre località attualmente inesplorate. E questo luogo ha a che fare con l’equipaggio di Shanks il Rosso, che ha iniziato a muoversi, e viene rivelato che attualmente si trovano a Elbaf, la leggendaria casa dei giganti.

L’episodio 1109 di One Piece vede Rufy e i Cappelli di Paglia nel mezzo di un grande combattimento contro i Seraphim. Ma durante l’episodio si può anche vedere rapidamente un’altra isola. Proprio come Law è finito in una lotta contro Barbanera quando ha lasciato le coste di Wano, è stato rivelato che il percorso di Eustass Kid lo ha portato direttamente a Elbaf. È qui che viene spiegato che l’equipaggio di Shanks ha ferito Kid, privandolo di un braccio. E ora i due equipaggi si stanno preparando per la battaglia.

Dato che Shanks è alla ricerca dei Road Ponegliff che Kidd ha in suo possesso, combatterà e proverà a impossessarsene, in quanto intenzionato a trovare il misterioso tesoro. L’isola natale dei Giganti di Elbaf, si rivela essere un luogo sereno. È chiaro che quest’isola è sulla strada verso Laugh Tale, come da sempre già rivelato fin dagli albori di One Piece. Ma a seconda di ciò che accadrà, potrebbe essere l’ultima volta che si vedrà questo luogo circondata da pace e serenità.

Fonte – Comicbook