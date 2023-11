Tra i tanti misteri di One Piece forse uno dei più “ghiotti” e anche più semplici da risolvere è quello riguardante il bracco di Kidd, e il colpevole intorno alla sua perdita. Il pirata della nuova generazione ha avuto il suo spazio all’interno delle SBS dell’ultimo volume di One Piece, dove Oda ha confermato il personaggio che ha privato a Kidd del suo braccio, come sapete sostituito artificialmente. Se siete solamente pubblico della serie TV live action non conoscete ancora il personaggio, quindi volendo potete anche non continuare per evitare spoiler.

In una delle classiche SBS, sessioni e domande dove Oda risponde alle domande del pubblico, abbiamo avuto modo di scoprire dettagli sull’amputazione del braccio di Kidd, confermando definitivamente che è stato Beckman a compiere tale azione, un pirata della ciurma di Shanks: “Sì è proprio così. Questo è il crudele mondo dei pirati, e sopravvive solamente il più forte”. Ha dichiarato Oda.

Durante la saga attuale del manga abbiamo anche visto Kidd e Law dove erano diretti, con il primo che purtroppo si è trovato davanti proprio il Rosso e la sua ciurma. Con l’intenzione di attaccare, Kidd si è scagliato contro il mentore di Luffy, avendo nettamente la peggio nello scontro, se così lo possiamo definire. Infatti è bastato solamente un colpo al Rosso per mettere al tappeto Kidd, al momento in una fase ardua della sua carriera piratesca.

🚨 SBS 107

✅Confirmed Beckman is the one that took Kidd's arm

Reader: In Chapter 1076, Lucky Roux said "Gyahahaha! You're one to talk Beck! Who do you think he's mad at?" So… Does this mean that it was Beckman who took Kid's arm?

Oda: Yes it seems like it! This is the… pic.twitter.com/fSt5yELkti

— Pew (رضوان) (@pewpiece) October 30, 2023