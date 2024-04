Tra le uscite Marvel targate Panini del 2 maggio 2024 troviamo in realtà solo la riproposta dell’Edizione Definitiva di Infinity War, che raccoglie tutta la prima “trilogia dell’Infinito” scritta da Jim Starlin. Ma per l’etichetta Panini Comics esce anche il crossover Predator vs Wolverine, mentre per Panini Magazines ecco un nuovo numero di Spider-Man Magazine

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 2 maggio.

Le uscite Marvel Panini del 2 maggio 2024

Infinity War

Edizione Definitiva

89,00 €

Contiene: Infinity Gauntlet #1/6, Infinity War #1/6, Infinity Crusade #1/6

La saga cosmica per eccellenza!

La Guerra dell’Infinito trova la sua degna celebrazione in un’edizione extra-lusso con cover in ecopelle ed effetti metallizzati.

Rivivete le avventure scritte da Jim Starlin in attesa di vedere come volgeranno gli eventi dopo Avengers: Infinity War!

Predator Vs. Wolverine: Caccia Eterna

18,00 €

Contiene: Predator vs. Wolverine (2023) #1/5

Cosa accomuna uno dei mutanti più letali e l’alieno più feroce e tecnologico dell’universo? Gli artigli, ovviamente! Nei primi anni del Novecento uno Yautja sbarca sulla Terra per dare inizio all’antico rituale della Caccia… e si imbatte in Wolverine! Il guerriero proveniente da un altro pianeta non poteva sperare in un avversario migliore: comincia così un gioco mortale che si dipana attraverso gli anni e giunge fino al presente. Da Benjamin Percy, Ken Lashley e altri artisti di prim’ordine, una storia mozzafiato che racconta una battaglia fino all’ultima artigliata!

Spider-Man Magazine 62

5,90 €

Contiene: Un super regalo di Spider-Man!