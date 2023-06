Predator contro Wolverine, il primo crossover 20th Century-Marvel

La Marvel ha annunciato il primo crossover tra i suoi supereroi e i personaggi cinematografici 20th Century Studios: Predator contro Wolverine!

Fin da quando la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, facendo convergere le licenze a fumetti di Alien, Predator, Pianeta delle Scimmie e altri ancora verso la Marvel, si attendeva il primo crossover tra i personaggi cinematografici e i supereroi Marvel.

Alla fine Predator l’ha spuntata su Alien, mentre sul versante Marvel la scelta di Wolverine appare naturale visto la natura particolarmente violenta delle storie riguardanti le minacce extraterrestri dela 20th Century.

Da settembre, il Predator si scatenerà per la prima volta nell’Universo Marvel e darà la caccia a Wolverine attraverso decenni di storia Marvel in PREDATOR VS WOLVERINE!

La miniserie di quattro numeri sarà scritta da Benjamin Percy, lo scrittore noto per aver portato al limite lo spirito feroce di Wolverine nell’attuale serie regolare del personaggio. Percy sarà affiancato da una serie di talenti artistici di prim’ordine, tra cui Greg Land, Andrea Di Vito, Ken Lashley, Kei Zama e molti altri. La serie rivelerà l’aspra rivalità tra Wolverine e uno Yautja che lo perseguita fin dai suoi primi giorni di vita… Assistete a questi incontri mai raccontati prima mentre Percy metterà in ginocchio i cacciatori più sanguinari di tutta la cultura pop!

