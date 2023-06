Knight’s End: la run di Jed MacKay su Moon Knight si avvia verso la fine

Jed MacKay è attualmente uno degli sceneggiatori maggiormente sulla cresta dell’onda in casa Marvel: dopo il successo avuto con Moon Knight e le numerose serie e miniserie dedicate a Black Cat, lo scrittore canadese è stato promosso a due serie regolari di primissimo piano come Dr. Strange e soprattutto Avengers, con entrambe le serie accolte in maniera estremamente favorevole da pubblico e critica.

Un impegno così importante come quello sulla testata degli Eroi più Potenti della Terra assorbe sicuramente molto tempo, per cui Jed MacKay dovrà dire addio a Moon Knight dopo più di due anni in cui ha ridefinito lo status quo del Cavaliere Lunare donandogli nuovi comprimari e nuovi nemici, pur attingendo a piene mani dalla storia pregressa di Marc Spector.

It’s the beginning of the end in Jed Mackay’s ‘Moon Knight’ #25. 🌙 The rise of Knight’s End starts here: https://t.co/4aFx8uCtNn pic.twitter.com/oTDSQXZwN4 — Moon Knight (@moonknight) June 1, 2023

Dopo il celebrativo numero #25, la serie di Moon Knight, come preannunciato, si sdoppierà: da un lato la miniserie City of The Dead, scritta da David Pepose e disegnata da Marcelo Ferreira che vedrà l’esordio sui fumetti di Layla El-Faouly, la Scarlet Scarab del MCU; dall’altro la serie regolare scritta da Jed MacKay che si imbarcherà nell’arco conclusivo intitolato Knight’s End, con il secondo Pugno di Khonshu, Hunter’s Moon, che si prenderà la scena nel numero #26. Per entrambe le storyline la Marvel ha prodotto un trailer che trovate in testa a quest’articolo.

Get your first look at the mission that sets Moon Knight on a collision course with the Scarlet Scarab in ‘Moon Knight: City of the Dead’ #1 coming this summer: https://t.co/mYUURm2KSC pic.twitter.com/KBg6uGrBI8 — Moon Knight (@moonknight) June 2, 2023

Ancora non si sa quanto durerà Knight’s End, ma la parallela Moon Knight: City of the Dead sarà una miniserie di 5 numeri: facile pensare quindi che un eventuale rilancio di Moon Knight con l’annuncio del successore di Jed MacKay arrivi verso novembre/dicembre.