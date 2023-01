Nuova formazione e nuovo team creativo per gli Avengers

Dopo tanta attesa, la Marvel ha rivelato la nuova formazione e il nuovo team creativo che vedremo sulle pagine degli Avengers a partire da maggio negli States.

La nuova serie, che riparte dal numero 1 dopo l’addio di Jason Aaron con la conclusione della saga Avengers Assemble, sarà scritta da Jed MacKay, che ha firmato lo speciale Timeless dedicatato a Kang il Conquistatore uscito a fine 2022 e la cui storia, con la nemesi degli Avengers alla ricerca di un fantomatico “Momento perduto” della Storia, fungerà da prologo alle vicende di questa nuova serie. Il disegnatore scelto per affiancarlo è C.F. Villa, che ha già collaborato con MacKay in una splendida run di Black Cat.

Captain Marvel practice for a little somethin’ somethin’ that i am working now. Announcement coming soon.#caroldanvers #MarvelComics pic.twitter.com/pvM4hUZfwg — C.F. Villa (@Cfvillaart) January 19, 2023

Nella cover del primo numero, firmata da Stuart Immonen di ritorno alla Marvel dopo lungo tempo, possiamo vedere la formaziona base scelta da MacKay: oltre a molti membri della formazione di Aaron come Captain Marvel (che sarà il leader del gruppo), Thor, Iron Man e Black Panther, troviamo l’altro Captain America, ovvero Sam Wilson, al posto di Steve Rogers.

The Avengers stand against a cascade of world-ending cataclysms in a new #MarvelComics run by @jedmackay and @Cfvillaart, coming this May! 💥: https://t.co/Q2Te88b9nJ pic.twitter.com/BalnI3z2a6 — Avengers (@Avengers) January 20, 2023

Inoltre gli ultimi due membri del settetto base sono due personaggi da troppo tempo assenti dai ranghi degli Eroi più Potenti della Terra: Scarlet Witch e Vision. La prima negli ultimi anni è apparsa nella saga dedicata al Darkhold, oltre che sulle pagine di eventi mutanti come Empyre: X-Men e e The Trial of Magneto, ed è attualmente titolare di una serie personale scritta da Steve Orlando e disegnata da Sara Pichelli. Il sintezoide Visione invece lo si è visto in azione l’ultima volta sulle pagine di Empyre: Avengers, insieme ad un gruppo di “riserve” dei Vendicatori in azione durante la saga. Da allora qualche comparsata in versione “casalinga” in Champions, gruppo nel quale milita la figlia Viv, e nient’altro. Per i due membri di ritorno, peraltro ex-coniugi, MacKay ha molti piani in serbo.

Now that the news is out, I can share this with you all so you won’t be able to sleep either pic.twitter.com/773sxvC7K7 — 𝐉𝐄𝐃 𝐌𝐀𝐂𝐊𝐀𝐘 (@jedmackay) January 20, 2023

La prima saga degli Avengers li vedrà confrontarsi con Terminus e con un evento anticipato sulle pagine di Timeless, il primo degli Eventi della Tribolazione: la caduta di Impossible City.