Avengers: cosa li attende nel 2023

Gli Avengers entrano nel 2023 con moltissimi interrogativi riguardanti il futuro, ma con un sacco di eccitanti novità per quanto riguarda il passato!

Se infatti ancora non si sa molto sugli autori che guideranno gli Eroi più Potenti della Terra nel corso del 2023, i primi mesi dell’anno vedranno molte serie legate agli Avengers incentrati sui viaggi nel tempo e intrighi del passato.

Avengers Assemble: l’addio di Jason Aaron

La saga più importante ovviamente è Avengers Assemble, il crossover tra le serie Avengers e Avengers Forever, entrambe scritte da Jason Aaron.

L’autore infatti si congeda dal gruppo raccontando una saga di grandissimo respiro, che vede gli Avengers odierni affiancare il gruppo di Avengers Preistorici introdotto all’alba della sua gestione, mentre un’armata di Avengers da tutto il Multiverso affronta Mephisto e i Signori del Male multiversali. Una saga ricca di colpi di scena che vede Aaron recuperare anche elementi che aveva seminato ai tempi della sua gestione di Thor.

La saga si concluderà ad aprile 2023 in Avengers Assemble Omega, albo che vedrà ai disegni i due artisti delle due serie regolari Javier Garron e Aaron Kuder, affiancati da Jim Towe e Ivan Fiorelli.

In 2018, creator @jasonaaron began a run of ‘Avengers’ so monumental that it could only end with the most epic battle in the history of Earth’s Mightiest Heroes! ‘Avengers Assemble Omega’ #1, the finale to Aaron’s saga, arrives April 2023: https://t.co/icJ8cgJ2MZ pic.twitter.com/EPDymnAFED — Avengers (@Avengers) December 22, 2022

La nuova serie Avengers del 2023: chi ci sarà alla guida?

Sappiamo già che una nuova serie degli Avengers arriverà poco dopo sugli scaffali: nello speciale dedicato a Kang Timeless uscito a fine anno infatti è indicato che la ricerca del “momento perduto” da parte del Conquistare continuerà in Avengers, la nuova serie che presenta il logo utilizzato negli anni ‘80, durante il periodo della gestione Stern-Buscema-Palmer. D’altro canto, quest’anno la serie Avengers festeggia i 60 anni!

‘Timeless’ #1 teased what’s next for Earth’s Mightiest Heroes! The quest for the Missing Moment continues in The Avengers: https://t.co/Aeyw7Xosu7 pic.twitter.com/kIbIKA8sEA — Avengers (@Avengers) December 28, 2022

Chi sarà il nuovo demiurgo delle avventure degli Avengers? Logica potrebbe suggerire Jed MacKay, autore di Timeless e autore in grande ascesa nel panorama Marvel. Ma ha già in programma la nuova serie di Dr. Strange e sembra non avere intenzione di lasciare la gestione di Moon Knight in tempi brevi, oltre ad essere sempre coinvolto con gli uffici ragneschi per i progetti riguardanti Black Cat. Un impegno gravoso come la serie degli Avengers potrebbe essere un po’ troppo.

Ci sarebbe Donny Cates, il cui abbandono delle serie di Hulk e Thor, dovuto a problemi personali, potrebbe preludere ad un singolo incarico ma di grande prestigio come Avengers.

Un’altra opzione è Jim Zub, reduce dall’ultima miniserie dedicata ai Thunderbolts e che sta firmando molte storie nell’antologia digitale Avengers Unlimited Infinity Comic su Marvel Unlimited.

Le altre uscite degli Avengers del 2023

Ma Avengers Assemble non è l’unica avventura riguardante i viaggi nel tempo che riguarderà Capitan America e soci nel prossimo futuro. La miniserie Avenger: War Across Time infatti vede lo scrittore ed editor DC di lunga data Paul Levitz fare il suo esordio alla Marvel con un’avventura disegnata dal mitico Alan Davis che vede una formazione di Avengers delle origini combattere contro Kang attraverso il flusso temporale.

Avengers co-protagonisti anche nella miniserie Secret Invasion, che riprende il concetto del vecchio crossover in occasione dell’uscita della nuova serie TV e che vede Maria Hill indagare su una nuova infiltrazione Skrull tra i supereroi.

La serie All-Out Avengers, che ha visto finora avventure con azione a go-go di varie formazioni di Avengers senza troppe spiegazioni, tirerà le fila di quanto presentato finora con il numero di gennaio. Dal mese successivo la serie di Derek Landy e Greg Land verrà rilanciata con la miniserie in cinque numeri Avengers Beyond, spiegando gli eventi della serie precedente e mettendo il gruppo di fronte all’onnipotente Beyonder, l’Arcano.

This March, the Avengers will finally realize the shocking truth behind their latest, action-packed adventures when they confront the one and only Beyonder in ‘Avengers Beyond’! 💥: https://t.co/qKdO2naVrB pic.twitter.com/XaruGoK51n — Avengers (@Avengers) December 12, 2022

Capitan America: Cold War è alle porte

Le due serie a stelle e strisce, vale a dire Captain America: Sentinel of Liberty, dedicata a Steve Rogers (scritta da Colin Kelly e Jackson Lanzig e disegnata da Carmen Carnero) e Captain America: Symbol of Truth, dedicata a Sam Wilson (scritta da Tochi Onyebuchi e disegnata da R.B. Silva e Ig Guara) stanno lentamente convergendo verso il crossover Cold War che scoppierà in primavera.

La storia si preannuncia di grande impatto, e coinvolgerà oltre ai due Capitan America anche il Wakanda e tutta una serie di alleati che Steve e Sam hanno coinvolto nelle loro avventure, da Emma Frost a Ian Rogers, alias Nomad, il figlio adottivo che Steve ritiene morto.

Learn more about the upcoming Captain America crossover event! #MarvelNYCC https://t.co/T3G51XcGtc — Captain America (@CaptainAmerica) October 6, 2022

Iron Man, Thor e gli altri Avengers

I singoli membri degli Avengers continuano poi le loro avventure solitarie: per Captain Marvel, con la gestione di Kelly Thompson e Sergio Davila, è alle porte una sorta di crossover con gli X-Men, con la Covata come avversari.

Anche per Iron Man si prospetta un coinvolgimento con le trame mutanti: la nuova serie Invincible Iron Man di Gerry Duggan e Juan Frigeri infatti prende le mosse dagli avvenimenti dell’ultimo Galà Infernale e vedrà Tony coinvolto anche nelle vicende di Fall of X, l’evento autunnale legato agli X-Men. Nel frattempo iniziano gli attriti con il miliardario serbo-cinese Kelvin Heng, alias Feilong, introdotto sulle pagine di X-Men, e tra non molto entrerà nel cast dei comprimari anche Emma Frost.

The White Queen joins the Golden Avenger for an iron-clad new era in ‘Invincible Iron Man’ #5! pic.twitter.com/lWu8aVmr9A — Iron Man (@Iron_Man) December 22, 2022

Per festeggiare i 60 anni di Tony Stark è stata annunciata anche la miniserie I Am Iron Man, ambientata in vari momenti della storia del personaggio.

Miniserie celebrativa anche per Wasp, sulla falsariga di quella dedicata ad Ant-Man l’anno scorso, sempre scritta da Al Ewing per i disegni di Kate Niemczyk, che vedrà Janet e Nadia Van Dyne lavorare fianco a fianco.

Da decifrare il futuro di Black Panther, la cui affiliazione agli Avengers è messa fortemente in dubbio dagli eventi della sua serie personale, che vedrà la gestione di John Ridley e German Peralta concludersi con il numero 15 di aprile.

Cosa succederà invece ai “Savage Avengers” è un mistero. La nuova serie dedicata all’improvvisato gruppo di eroi ha utilizzato il primo ciclo di storie per dare l’addio a Conan il Barbaro, del quale è scaduta la licenza Marvel, per poi proiettare il gruppo di eroi dall’Era Hyboriana al futuro del 2099. Non è chiaro se la serie avrà un futuro dopo la conclusione di questo ciclo.

Infine Thor, passato in mano a Torunn Gronbekk dopo l’abbandono di Donny Cates, si prepara a chiudere la trama annunciata da tempo che prevedeva il Dio del Tuono contro un Thanos in possesso di una nuova Gemma dell’Infinito nera, per poi passare ad una nuova saga che vedrà Thor contrapposto al Dr. Destino.