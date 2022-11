Donny Cates è costretto ad abbandonare Hulk e Thor: Avengers nel suo futuro?

A causa di alcuni problemi familiari, lo scrittore Donny Cates ha dovuto prendere una lunga pausa dai titoli che stava scrivendo per la Marvel, ovvero Thor e Hulk.

Entrambe le serie hanno subito molti ritardi a partire da quest’estate, quando entrambe erano collegate dal crossover Banner of War. Una volta concluso l’incrocio narrativo, la serie di Thor ha ospitato un piccolo ciclo narrativo con ospite Venom co-sceneggiato da Al Ewing (coautore della serie dedicata al V-Man) e ora vedrà ai testi Torunn Gronbekk, l’autrice che ha firmato le varie ultime serie dedicate alla Valchiria Jane Foster, tra cui la recente miniserie Jane Foster & The Mighty Thor che funge anche da prologo al suo ciclo sulla serie del Tonante.

HULK 12! February! Another issue that I am the writer AND the artist for. Come see what this dork Ottley is gonna do with the rest of this HULK PLANET arc. 🤘 pic.twitter.com/5cegkyutXA — RYAN OTTLEY (@RyanOttley) November 19, 2022

Per quanto riguarda Hulk, il ciclo narrativo da poco iniziato Hulk Planet verrà completato dal disegnatore Ryan Ottley, che si farà completamente carico anche dei testi della serie a partire dal #12. Il disegnatore ha però contestualmente annunciato che lascerà la serie con il numero #14 per dedicarsi ad un progetto creator-owned per l’Image.

No, he moved on to other things. I’ll be writing the rest of this arc. There’s always a chance he comes back for later arcs but I just don’t know. I miss his amazing scripts, fortunately he created such a solid foundation that the world is such a blast to continue creating in! https://t.co/X58CqCNhoo — RYAN OTTLEY (@RyanOttley) November 20, 2022

Contestualmente Ottley ha confermato anche che Cates ha già lasciato la serie, affermazione corroborata da un tweet dello stesso autore.

Been away for a bit dealing with some absolutely devastating family stuff, but…honestly guys? NONE of it is as dire, or as DEADLY SERIOUS as you ordering VANISH from your local shop! It is GOING TO SELL OUT. MAKE SURE YOU HAVE YOURS! pic.twitter.com/PxibOOJfcI — DONNY CATES (@Doncates) August 25, 2022

Cates ha affermato di aver avuto problemi personali (che già in agosto aveva definito “devastanti”) e di essersi dovuto prendere un periodo di pausa da Thor e Hulk in cui “respirare e concentrarsi sulla vita”. Tirando in ballo però anche l’editor in chief della Marvel C.B. Cebulski e l’editor Will Moss ha dichiarato di lavorare a qualcosa di “folle”.

Hey guys. I’m okay. Just needed to breathe and deal with a bunch of…life. Anyway, yeah no fear, I’ve been working with @CBCebulski @Wil_Moss and @Marvel in the background on something INSANE that will…well, you’ll know it when you see it. Love you guys! See you soon! #Excelsior — DONNY CATES (@Doncates) November 21, 2022

Ricordiamoci che uno dei titoli di punta della Marvel, Avengers, sta per rimanere orfano dell’autore che l’ha gestito negli ultimi 4 anni, Jason Aaron, che sta scrivendo la sua saga d’addio Avengers Assemble. Cates è già stato l’erede di Aaron sulle pagine di Thor, e potrebbe proseguire nel seguire le orme anche sull’ammiraglia Marvel. Nessun indizio invece sul futuro di Hulk.