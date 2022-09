Avengers Assemble: la saga che conclude il ciclo di Jason Aaron

Il clclo degli Avengers dello scrittore Jason Aaron si sta avviando verso la conclusione con un’enorme storia finale intitolata “Avengers Assemble“, che consiste in un crossover tra la testata principale degli Avengers e il suo spin-off multiversale Avengers Forever.

Da quando è iniziata la sua gestione della testata principale Avengers e dei suoi spin-off nel 2018, Jason Aaron ha parlato di una roadmap pluriennale per gli Eroi più potenti della Terra, e ora quella roadmap sta accelerando verso la sua destinazione finale in “Avengers Assemble“, che prende il via con un one-shot intitolato Avengers Assemble Alpha.

This November, ‘Avengers Assemble’ brings @jasonaaron‘s Avengers era to an end with an extraordinary saga across space and time! 💥 Learn more: https://t.co/ABs2Yfb4u7 pic.twitter.com/JbzKTMSYi5 — Avengers (@Avengers) September 7, 2022

Avengers Assemble Alpha, disegnato da Bryan Hitch, è annunciato come l’inizio della “saga epica che costituisce la conclusione dell’era di Jason Aaron sui Vendicatori”.

Il one-shot riunirà gli Avengers dell’Universo Marvel tradizionale, la squadra dello spin-off multiversale Avengers Forever e la squadra preistorica Avengers 1.000.000 BC che presenta le versioni preistoriche di alcuni famosi eroi Marvel.

Definita “la più grande saga degli Avengers nella storia della Marvel”, la storia che inizia in Avengers Assemble Alpha vede una squadra dei “più potenti eroi di tutte le Terre” affrontare una minaccia non meglio definita che viene definita come i “più grandi cattivi mai esistiti” e un “esercito del male senza precedenti”.

Avengers Assemble Alpha sarà in vendita a novembre con la copertina dell’artista Bryan Hitch.

La storia continua poi in Avengers #63 del 7 dicembre con il capitolo 2 di “Avengers Assemble”, che vede gli Avengers del presente allearsi con gli Avengers di 1.000.000 di anni fa.

Seguirà il terzo capitolo in Avengers Forever #12, in cui il “più grande esercito di Avengers mai riunito” affronta le forze di Mefisto, il grande cattivo della storia.