Unforgiven: gli eroi vampiri affiancano Spider-Man, X-Men e Avengers

I vampiri che hanno scelto di essere eroi tornano in scena in una saga-evento in tre capitoli

Introdotti più di un decennio fa all’interno dell’evento Fear Itself da Victor Gischler e Ryan Stegman, i Forgiven (in italiano i Perdonati), un gruppo di vampiri che hanno scelto di essere eroi, non sono mai stati al centro delle vicende Marvel, ma le cose stanno per cambiare con la saga UNFORGIVEN.

Scritta da Tim Seeley e disegnata da Sid Kotian, UNFORGIVEN sarà una storia in tre parti che reintrodurrà questi strani eroi e li vedrà protagonisti nell’Universo Marvel, interagendo con personaggi del calibro di X-Men, Spider-Man e Avengers, tra cui l’ispirazione della squadra, ovvero Capitan America, un evento simile a quanto realizzato u

I Perdonati sono un gruppo di vampiri vigilanti che ha deciso di combattere il crimine e, allo stesso tempo, di combattere una guerra disperata dentro di sé per respingere la propria natura assetata di sangue! La nuova saga dei Perdonati prenderà il via in SPIDER-MAN: UNFORGIVEN #1, dove la squadra affronterà un nuovo nemico con il desiderio di trasformare i vampiri nella loro versione più potente e violenta. La storia continuerà poi con altri drammi vampireschi in X-MEN: UNFORGIVEN #1 e AVENGERS: UNFORGIVEN #1. Questa epica lotta per le anime dei senz’anima farà ripensare ai lettori il posto che queste creature della notte hanno nell’Universo Marvel!

Tim Seeley appare entusiasta all’idea di riprendere questi oscuri personaggi: