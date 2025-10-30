Panini Comics annuncia le novità 2026 da Lucca Comics & Games 2025

Il 2026 di Panini Comics si preannuncia ricco di uscite imperdibili e grandi ritorni, come rivelato durante il Keynote ufficiale. Tra nuove serie internazionali, adattamenti attesi e progetti d’autore, la casa editrice ha presentato un programma variegato che promette di soddisfare ogni tipo di lettore, dai fan del fumetto d’avventura agli amanti della narrativa più sperimentale.

Si parte con Assorted Crisis Event di Deniz Camp ed Eric Zawadski, una serie antologica firmata Image Comics composta da diversi one-shot, che sarà possibile leggere in anteprima durante la Free Comics Week. A seguire troviamo Il teschio venuto dalla Svezia di Daria Schmitt, un’opera poetica e surreale in cui il cranio del filosofo Cartesio prende vita, affrontando un viaggio tra scheletri e reliquie animali per riscoprire sé stesso.

Tra gli annunci più attesi c’è anche The Raven Boys, l’adattamento a fumetti della celebre saga The Raven Cycle di Maggie Stiefvater, scritto da Stephanie Williams e disegnato da Sas Milledge. Una nuova occasione per riscoprire la magia e i misteri dei romanzi in una veste completamente inedita.

Grande entusiasmo anche per la nuova collana da libreria dedicata a Leo Ortolani, il geniale autore di Rat-Man. Panini ha annunciato che nel 2026 arriveranno edizioni curate e definitive delle sue opere, perfette per chi vuole riscoprire l’ironia e la fantasia che da sempre caratterizzano i suoi fumetti.

Non mancano poi le novità per gli appassionati dell’universo Warhammer, con l’arrivo di The Old World – Il ritorno di Nagash di Josh Reynolds e due nuovi titoli della saga The Horus Heresy: The Scouring – Ceneri dell’Impero di Chris Wraight e Il Massacro del Sito di Sbarco di John French.

Un 2026, insomma, che si prospetta intenso e pieno di letture memorabili. Panini Comics sembra pronta a offrire un anno all’insegna della scoperta, della creatività e della passione per il fumetto in tutte le sue forme.