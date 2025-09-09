Panini Comics annuncia i crossover Deadpool/Batman e Batman/Deadpool per l’Italia

Dopo l’atteso annuncio di Marvel e DC Comics, Panini Comics ha confermato la pubblicazione in Italia dei due straordinari crossover che vedranno protagonisti Deadpool e Batman. Si tratta di un evento editoriale di portata storica, considerando che rappresenta la prima collaborazione tra le due case editrici americane dopo oltre vent’anni dall’uscita di JLA/Avengers nel 2003.

Il Gruppo Panini pubblicherà entrambi gli albi speciali a brevissima distanza dalle loro date di pubblicazione nordamericane, distribuendoli non solo in Italia ma anche in Argentina, Austria, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Spagna e Svizzera. Una strategia distributiva globale che sottolinea l’importanza commerciale di questo progetto crossover.

Deadpool/Batman: il primo appuntamento in Italia a Lucca alla stand Panini

Il primo albo, Deadpool/Batman, sarà disponibile in Italia in anteprima esclusiva durante Lucca Comics & Games 2025 presso lo stand Panini Comics. Successivamente, a partire dal 6 novembre 2025, arriverà regolarmente in edicola, fumetteria e sulla piattaforma digitale panini.it. L’albo, composto da 64 pagine totali, presenta la storia principale firmata da Zeb Wells ai testi e Greg Capullo ai disegni.

La trama vede Wade Wilson raggiungere Gotham City per completare un incarico su commissione, ma per portarlo a termine dovrà inevitabilmente confrontarsi con il protettore della città, Batman. Oltre alla storia principale, l’albo conterrà diverse storie di backup che metteranno in scena team-up inediti tra eroi Marvel e DC: Daredevil/Freccia Verde di Kevin Smith e Adam Kubert, Capitan America/Wonder Woman di Chip Zdarsky e Terry Dodson, Jeff the Land Shark/Krypto di Kelly Thompson e Gurihiru, Rocket Raccoon/Lanterna Verde di Al Ewing e Dike Ruan.

Particolarmente degno di nota è il contributo del leggendario Frank Miller, che tornerà a disegnare due personaggi con cui è passato alla storia con la storia Vecchio Logan/Batman Cavaliere Oscuro, rappresentando un valore aggiunto di altissimo livello per i collezionisti e gli appassionati.

Batman/Deadpool: il secondo capitolo

Il secondo crossover, Batman/Deadpool, pubblicato da DC Comics, debutterà in Italia a fine novembre 2025 in occasione della Milan Games Week & Cartoomics. Questo albo vedrà ai testi Grant Morrison, celebre autore di alcune delle storie più iconiche di Batman, affiancato dal talentuoso disegnatore Dan Mora. Morrison ha anticipato che i lettori possano aspettarsi “un caos tale da sfondare la quarta parete, gufi, sangue, lame e almeno una macchina da scrivere gigante!”.

Anche questo secondo volume includerà storie secondarie con ulteriori incontri tra personaggi dei due universi, tra cui John Constantine/Doctor Strange di Scott Snyder, James Tynion IV e Joshua Williamson con Hayden Sherman, Nightwing/Wolverine (Laura Kinney) di Tom Taylor e Bruno Redondo, Harley Quinn/Hulk di Mariko Tamaki e Amanda Conner, e Static/Ms. Marvel di G. Willow Wilson e Denys Cowan.

Un evento generazionale

Questi crossover rappresentano molto più di semplici collaborazioni editoriali: sono eventi generazionali che mirano a riportare nel mondo del fumetto lettori che si erano allontanati, celebrando il meglio che entrambi gli universi hanno da offrire. L’ultima collaborazione significativa tra Marvel e DC risaliva agli anni Novanta, con crossover memorabili come DC vs. Marvel del 1996.

Le due case editrici hanno già confermato che questo sarà solo l’inizio di una nuova serie di collaborazioni, con altri albi speciali previsti per il 2026, anche se i personaggi coinvolti e i team creativi restano ancora segreti.