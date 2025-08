Deadpool/Batman: il crossover evento ricco di ospiti e autori superstar

Dopo più di vent’anni, Marvel e DC Comics uniscono nuovamente le forze per uno degli eventi editoriali più attesi dai fan: il doppio crossover tra Deadpool e Batman. Il primo albo, Deadpool/Batman #1, sarà pubblicato da Marvel Comics il 17 settembre 2025, scritto da Zeb Wells (Amazing Spider-Man) e disegnato da Greg Capullo, artista leggendario per entrambi gli universi, tornato da poco in Marvel (dove si fece notare negli anni ‘90 con Quasar e X-Force) dopo una lunga gestione di Batman.

Wade Wilson (Deadpool) sbarca a Gotham City per una misteriosa missione: si troverà subito a scontrarsi e, forse, ad allearsi con il Cavaliere Oscuro. Sullo sfondo, una minaccia condivisa porta sulla scena anche il Joker, rendendo la convivenza tra l’irriverente antieroe Marvel e il rigido detective DC esplosiva.

Le storie di appendice di Deadpool/Batman: un vero festival Marvel/DC

A rendere unico Deadpool/Batman #1 sono soprattutto le storie brevi di appendice che arricchiscono l’albo: veri e propri mini-crossover dove autori di primissimo piano fanno incontrare personaggi iconici dei due universi. Ecco un elenco delle storie aggiuntive confermate:

Team-up Sceneggiatura Disegni Daredevil & Green Arrow Kevin Smith Adam Kubert Captain America & Wonder Woman Chip Zdarsky Terry Dodson Jeff the Land Shark & Krypto the Superdog Kelly Thompson Gurihiru Rocket Raccoon & Green Lantern Al Ewing Dike Ruan Wolverine (Old Man Logan) & Batman (The Dark Knight Returns) Frank Miller Frank Miller

Queste storie brevi (backup stories) sono vere gemme dove i creativi coinvolti danno sfogo a fantasia e passione, creando incontri inediti ed emozionanti.

Non si può certamente restare indifferenti al ritorno di Frank Miller su Batman e Wolverine (personaggio di cui firmò la prima miniserie nel 1982), così come a quello di Kevin Smith su Daredevil e Green Arrow, due personaggi che rivitalizzò a fine anni ‘90.

Ogni racconto ha una propria copertina variant firmata da illustratori di fama mondiale come Mark Bagley, Ryan Stegman, Skottie Young, Terry Dodson, Gurihiru e altri.

Batman/Deadpool: la versione DC con Grant Morrison

Due mesi dopo, a novembre 2025, uscirà Batman/Deadpool #1 pubblicato da DC Comics, questione affidata a un team creativo d’eccezione: sceneggiatura di Grant Morrison (dal curriculum leggendario su Batman e su tutti gli eroi DC, ma che ha firmato anche un fondamentale ciclo degli X-Men per la Marvel) e disegni di Dan Mora. Qui la storia sarà ancora più folle, intrecciando avventura e humor dissacrante tipico del personaggio di Deadpool con il caos narrativo metanarrativo tipico di Morrison, al suo ritorno sui supereroi mainstream dopo un periodo di assenza.

L’autore ha promesso: «Aspettatevi caos tale da sfondare la quarta parete, sangue, gufi e almeno una macchina da scrivere gigante!».

È l’alba di una nuova era di collaborazione Marvel/DC?

L’eccezionale collaborazione tra Marvel e DC non finisce qui: già annunciata una nuova serie di speciali team-up tra diversi personaggi per il 2026, in attesa di essere svelata.

Non solo si tratta del ritorno ai grandi eventi condivisi tra Marvel e DC dopo la lunga pausa seguita al mitico JLA/Avengers, ma questi speciali rappresentano un vero omaggio al fumetto e alla creatività internazionale. Le storie di appendice e i team-up inediti mostrano tutta la volontà di sorprendere, divertire e far dialogare mondi narrativi tanto diversi quanto complementari.