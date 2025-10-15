Iron Man riparte: Williamson e Carnero al comando del Vendicatore Dorato

Un grande ritorno alla Casa delle Idee per il pluripremiato Joshua Williamson, che insieme alla talentosa Carmen Carnero presenta una nuova era di Iron Man in arrivo a gennaio 2026.

Dal palco del New York Comic-Con 2025, Marvel Comics ha svelato quello che potrebbe essere uno dei colpi editoriali più importanti dell’anno: Iron Man #1, la nuova serie scritta da Joshua Williamson e disegnata da Carmen Carnero, in arrivo negli Stati Uniti il 28 gennaio 2026, che segue la breve serie (10 numeri) scritta da Spencer Ackerman e l’interludio ambientato durante la Age of Revelation rappresentato dalla miniserie Iron & Frost. Un annuncio che ha fatto scalpore non solo per la qualità degli autori coinvolti, ma soprattutto per il clamoroso ritorno alla Casa delle Idee di Williamson, reduce dai grandi successi in casa DC Comics.

Tony Stark is the most dangerous weapon in the Marvel Universe. Iron Man. #1.

New Ongoing series.

January 2026. pic.twitter.com/AXK6jLApWq — Joshua Williamson (NYCC Booth #H-42) (@Williamson_Josh) October 11, 2025

Williamson non è certo un nome qualsiasi nel panorama fumettistico americano attuale. Negli ultimi anni si è affermato come una delle voci più influenti della DC Comics, dove ha firmato una run memorabile su The Flash durata oltre 100 numeri, gestito eventi cosmici come Dark Crisis on Infinite Earths e Knight Terrors, e lavorato su personaggi iconici come Batman, Robin e Green Arrow. Il suo stile narrativo, caratterizzato da un perfetto equilibrio tra azione spettacolare e approfondimento psicologico dei personaggi, lo ha reso uno degli sceneggiatori più richiesti del mercato.

La decisione di tornare alla Marvel (dove aveva firmato alcuni lavori di secondo piano una decina di anni fa) rappresenta quindi un vero e proprio “colpo da maestro” per la Casa delle Idee, che si assicura uno scrittore capace di gestire tanto le storie intime quanto gli eventi su larga scala. Come ha dichiarato lo stesso Williamson durante la presentazione al NYCC: “Sono un grandissimo fan di Iron Man. Un fan enorme… e sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento giusto. Dovevo farlo”.

Ad affiancare Williamson nella nuova avventura di Tony Stark c’è Carmen Carnero, artista spagnola di Málaga diventata una delle punte di diamante del roster Marvel. Entrata nel programma Stormbreakers di Marvel nel 2019, Carnero ha dimostrato il suo talento su serie di primo piano come Captain Marvel, X-Men Red, Miles Morales: Spider-Man e più recentemente Exceptional X-Men.

Il suo stile, caratterizzato da linee pulite, composizioni dinamiche e una particolare attenzione all’espressività dei personaggi, sembra perfetto per catturare tanto l’azione mozzafiato delle battaglie in armatura quanto i momenti più intimi e introspettivi di Tony Stark.

La nuova serie di Iron Man infatti non sarà solo una raccolta di spettacolari battaglie in armatura. Come anticipato dalla sinossi ufficiale, la storia promette di esplorare le paure più profonde di Tony Stark, partendo da una domanda fondamentale: cosa succederà quando la morte busserà di nuovo alla porta dell’inventore geniale?

“Anni fa Tony era a un passo dalla morte, e per salvarsi creò l’armatura di Iron Man. Ma cosa accadrà la prossima volta che la morte busserà alla sua porta? Che tipo di arma costruirà allora? E se… qualcun altro la creasse prima di lui?”. Queste domande, che tormentano Stark da tempo come una “bomba a orologeria pronta a esplodere”, diventano il fulcro narrativo della nuova serie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Comics (@marvelcomics)

La nuova era di Iron Man vedrà il ritorno di personaggi iconici dell’universo di Tony Stark. Tra questi spicca Madame Masque (Whitney Frost), la femme fatale mascherata che ha rappresentato uno dei nemici più complessi e affascinanti nella storia del personaggio. Questa volta, però, Madame Masque non agirà da sola: avrà infatti il supporto delle Advanced Idea Mechanics (A.I.M.), l’organizzazione criminale tecnologicamente avanzata creata da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966.

L’alleanza tra Madame Masque e A.I.M. rappresenta una minaccia senza precedenti per Iron Man, combinando l’astuzia e la determinazione della criminale mascherata con il potere tecnologico di un’organizzazione capace di creare armi devastanti come il Cubo Cosmico e MODOK. Come anticipato dalla descrizione ufficiale, questa collaborazione mira a “creare la prossima grande arma” in grado di surclassare persino le creazioni di Tony Stark.

Non mancherà anche il ritorno di Pepper Potts, assente da tempo dalle serie regolari di Iron Man, il cui coinvolgimento potrebbe aggiungere una dimensione emotiva importante alla narrazione.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova run emerge dalle dichiarazioni di Williamson riguardo alla “tagline” del progetto: “Tony Stark è l’arma più pericolosa dell’Universo Marvel”. Ma lo sceneggiatore va oltre, offrendo una riflessione profonda sul personaggio: “Quando entrò nella caverna costruì l’armatura… ma riflettendoci bene, l’armatura non era ciò che costruì davvero. Tony costruì Tony”.

See what’s in store by checking out the main cover by Ryan Stegman, a special promotional variant cover by Adam Kubert, a design sheet by Carmen Carnero, AND an advance lettered preview of the debut issue! Read more now: https://t.co/NrFAU78ef4 pic.twitter.com/olIhtly8jx — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 11, 2025

Questa filosofia narrativa suggerisce un approccio che andrà a scavare nell’essenza stessa del personaggio, esplorando come Tony Stark sia riuscito a trasformare se stesso da playboy miliardario in eroe mondiale. La “vera arma” di Iron Man non sarebbe quindi la tecnologia che indossa, ma l’uomo che è diventato attraverso le sue esperienze.

La Marvel ha già mostrato in anteprima alcune tavole con lettering definitivo del primo numero, confermando la qualità visiva del progetto e l’attenzione ai dettagli che caratterizzerà questa nuova era.