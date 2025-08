Age of Revelation: il futuro degli X-Men nell’anniversario dell’Era di Apocalisse

Senza alcun preavviso, Marvel ha distribuito nelle scorse settimane X-Men: Age of Revelation #0, prequel dell’evento autunnale che ci catapulta in una realtà ribaltata e – a quanto pare – destinata a cambiare ogni equilibrio, non solo dei mutanti, ma di tutti gli eroi della Casa delle Idee.

Una nuova era sta per travolgere il Marvel Universe e, come da tradizione per i grandi eventi mutanti, lo fa con una sorpresa degna di Apocalisse in persona! Non a caso infatti questo evento è modellato sull’Era di Apocalisse, lo storico crossover che esattamente 30 anni fa vide la chiusura improvvisa di tutte le serie di maggior successo della Marvel (tutte quelle legate agli X-Men), sostituiite da nuovi titoli ambientati nella realtà distopica dominata dal letale suprematista mutante.

Dove tutto ha inizio: X-Men: Age of Revelation #0

Disponibile inizialmente in ristrette fumetterie in una variant Shadow Drop da vero “evento nell’evento”, questo albo scritto da Jed MacKay e illustrato da Humberto Ramos ci mostra il futuro dieci anni avanti, dove Doug Ramsey – già Cypher, ora Revelation e successore di Apocalisse – regna sugli Stati Uniti orientali: una nuova utopia mutante che nasconde, però, un segreto oscuro e un regime costruito su una menzogna destinata a deflagrare.

Age of Revelation: la rivoluzione degli X-titoli

A partire dal 1° ottobre con Age of Revelation: Overture #1 (MacKay/Stegman), Marvel sospenderà tutte le attuali serie X (e non solo, dato che anche l’ultima serie di Iron Man si è appena conclusa rimandando alla prossima Iron & Frost) per sostituirle con una sequenza di nuove testate, miniserie e speciali, ognuna affidata a team creativi di prim’ordine. Ecco la line-up annunciata, con sinossi e autori.

Age of Revelation: Overture (one shot)

One-shot che segna l’inizio dell’evento, scritto da Jed MacKay con disegni di Ryan Stegman, introduce il mondo dominato da Revelation e getta le basi della nuova linea temporale.

Amazing X-Men

Nuova serie principale degli X-Men ambientata nell’Age of Revelation, realizzata da Jed MacKay e Mahmud Asrar, con i mutanti in lotta apertamente contro il nuovo regime mutante… con l’aiuto di un inaspettato alleato tra le rovine di Greymalkin.

Binary

Stephanie Phillips e Giada Belviso raccontano le imprese della nuova Fenice alle prese con minacce cosmiche che minacciano l’intero multiverso.

Laura Kinney: Sabretooth

Laura Kinney, ora “Sabretooth”, adotta nuove strategie di sopravvivenza in un mondo duro e senza X-Men, tra le fila del regime nell’Age of Revelation. Perché ha abbandonato il nome di Wolverine e ha adottato quello del suo peggior nemico? Firme di Erica Schultz e Valentina Pinti.

Longshots

Gerry Duggan, Jonathan Hickman e Alan Robinson orchestrano una battaglia televisiva orchestrata da Mojo con outsider come Wonder Man, Bishop, Hellcat, Rhino e Kraven. Follia, azione e… X-Babies?

World of Revelation (one shot)

One shot antologico, con storie di Ryan North, Adam Szalowski, Al Ewing, Jesus Merino e Steve Foxe, per esplorare il destino di Avengers, Fantastici Quattro e tutte le icone Marvel nell’era Revelation.

Unbreakable X-Men

Serie di Gail Simone e Lucas Werneck che segue Gambit e altri personaggi (alcuni decisamente inattesi) in una formazione di sopravvissuti impegnata a proteggere un misterioso portale tra le rovine di Haven House in un mondo stravolto.

Sinister’s Six

Nuova incarnazione del classico gruppo di villain, che tenta di sfruttare il caos per reclamare potere in una società dominata dai mutanti. Cosa avrà offerto Mr Sinister a Havok, Venom, Gatta Nera, Omega Red, Domino e Fantomex per convicerli a collaborare? Esordio come sceneggiatore alla Marvel di David Marquez per i disegni di Rafael Loureiro.

Rogue Storm

Storm, in crisi esistenziale dopo la caduta degli X-Men, diventa una minaccia globale e solo Rogue e una nuova Uncanny X-Force possono fermarla in questa serie di Murewa Ayodele e Roland Boschi.

Iron & Frost

Serie di Cavan Scott e Ruari Coleman che riunisce Iron Man ed Emma Frost: il Club Infernale ha un nuovo leader quando la Regina Spietata fa il suo ritorno a New York.

Expatriate X-Men

Eve L. Ewing e Francesco Mortarino narrano la resistenza di una nuova generazione di mutanti, guidati da Ms. Marvel, nell’America che si oppone al dominio Revelation.

Cloak or Dagger

Justina Ireland e Lorenzo Tammetta narrano la struggente storia degli amanti un tempo inseparabili ma ora divisi dai loro stessi poteri, che non gli concedono di esistere contemporaneamente nella stessa dimensione.

Undeadpool

Tim Seeley e Carlos Magno mostrano un Deadpool in versione zombificata, portatore di caos tra i giovani mutanti ribelli di Revelation. Chi fermerà questa versione da incubo del Mercenario Chiaccherone? Forse il suo vecchio amico Cable?

X-Vengers

Jason Loo e Sergio Dávila plasmano una squadra ibrida Avengers/X-Men, composta da eroi diventati mutanti e guidata da Dani Moonstar, in missione disperata contro la minaccia della Tecnarchia.

Last Wolverine

Cos’è successo a Logan? Saladin Ahmed ed Edgar Salazar narrano la storia di un nuovo Wolverine (alias Wendigo, l’ultimo allievo di Logan) in azione all’interno dei confini canadesi, in compagnia di Nightcrawler e Vindicator.

Omega Kids

Quentin Quire è al comando della rete psionica di spie di Revelation. Ma riuscirà a fronteggiare Rachel Summers? Ai testi Tony Fleecs, ai disegni Andres Genolet.

Radioactive Spider-Man

Peter Parker affronta l’azione e il disastro genetico del nuovo mondo, alle prese con nuove minacce letali, in questa serie scritta da Joe Kelly e disegnata da Kev Walker.

X-Men: Book of Revelation

Serie centrale affidata a Jed MacKay e Netho Diaz che approfondisce i misteri mistici e politici che alimentano la nuova era guidata da Doug Ramsey/Revelation.

Un destino segnato? Age of Revelation oltre l’evento

Gli editor Marvel lo dicono chiaramente: Age of Revelation promette di essere uno spartiacque vero e proprio, non un semplice “grande sogno alternativo” destinato a essere cancellato in pochi mesi. Le conseguenze di questo regime di Doug/Revelation saranno permanenti e toccheranno anche Avengers, Spider-Man, Deadpool, Iron Man e molti altri, traghettando davvero i mutanti oltre un nuovo confine narrativo.

All’epoca, l’Era di Apocalisse vide l’approdo nel Marvel Universe di alcuni personaggi che negli anni avrebbero ricoperto ruoli di prima grandezza (X-Man e Bestia Nera di base, mentre altri come Sugar Man e Olocausto finirono presto in secondo piano), ed ha avuto effetto sulle storie mutanti anche a distanza di anni (citiamo ad esempio Uncanny X-Force di Rick Remender o la serie degli Exiles). A leggere le prime dichiarazioni, sembra che Age of Revelation avrà un effetto ancor più marcato della sua “antenata”: