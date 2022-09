Elena Casagrande e Federico Vicentini tra i Marvel’s Stormbreakers 2023

La Marvel ha annunciato la classe dei Marvel’s Stormbreakers del 2023, e tra i talenti che vengono definiti “la prossima generazione di artisti d’elite dei comics” figurano anche due italiani, Federico Vicentini e Elena Casagrande.

Lanciato per la prima volta nel 2020, Marvel’s Stormbreakers è la nuova evoluzione del programma Marvel Young Guns. Negli ultimi 15 anni, la Marvel ha celebrato 36 artisti emergenti – tra cui Steve McNiven, Jim Cheung, Sara Pichelli e Ryan Stegman – che sono diventati stelle del settore. Marvel’s Stormbreakers continua la tradizione di Marvel’s Young Guns e riconosce oggi i suoi ex allievi come Stormbreakers onorari, oltre al loro lavoro come Young Guns.

I Marvel’s Stormbreakers 2023

Elena Casagrande

In giovane età, Elena ha seguito la sua passione per il disegno e si è iscritta alla Scuola Internazionale di Comics di Roma. Durante la scuola, ha lavorato con IDW Publishing su fumetti come Star Trek e X-Files. Ora, il suo lavoro per la Marvel include il disegno di Spider-Man (MARVEL HEARTBREAKERS – A CHEMICAL ROMANCE, ULTIMATE SPIDER-MAN #154), Magik (variant cover NEW MUTANTS #4), Spitfire (WOMEN OF MARVEL) e Red Hulk (HULK). Recentemente, è stata anche l’artista della nuova serie BLACK WIDOW, che ha vinto il premio Eisner 2021 come miglior nuova serie.

Nic Klein

Nic è un fumettista tedesco che ha lavorato su titoli come CAPTAIN AMERICA, WINTER SOLDIER e DEADPOOL. Per Image Comics ha co-creato Viking, Dancer e Drifter. Attualmente sta lavorando alla nuova serie di THOR.

Jan Bazaldúa

Jan ha iniziato la sua carriera come assistente di Sixto Valencia, uno dei fumettisti più importanti del Messico. Per oltre due decenni ha lavorato in quasi tutti i generi del fumetto messicano, tra cui azione, commedia, horror, western, poliziesco, storie d’amore e di lotta, disegnando oltre 3.000 copertine. Jan ha portato il suo stile ipercinetico in SPIDER-MAN per una serie di successo, quando il giovane Miles Morales ha affrontato i nuovissimi Sinistri Sei in SPIDER-MAN #234-239. Ha poi consolidato la sua reputazione con titoli come MR. E MRS. X e LOKI, e la sua lista di credits Marvel in rapida crescita comprende ora X-FORCE, WINTER GUARD e un viaggio nella lontana galassia di STAR WARS.

Chris Allen

Chris ha fatto il suo debutto alla Marvel Comics illustrando il tie-in cinematografico MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 PRELUDE, seguito da MARVEL’S ANT-MAN AND THE WASP PRELUDE. L’artista texano si è costantemente guadagnato una buona reputazione realizzando one-shot come HEROES REBORN: AMERICAN KNIGHTS e SPIDER-MAN: REPTILIAN RAGE, oltre a contribuire a MARVEL’S VOICES: LEGACY. In seguito è passato alla sua prima serie Marvel in corso, MILES MORALES: SPIDER-MAN. Altrove, Chris ha dimostrato la sua gamma artistica, illustrando titoli oscuri come Tomb of Horror, così come le colorate avventure di personaggi iconici come Sonic the Hedgehog e le Teenage Mutant Ninja Turtles.

Martin Coccolo

Nato a Colonia, in Uruguay, Martin ha sviluppato molto presto un interesse per l’arte e i fumetti. Dopo aver lavorato per anni come assistente artistico, ha deciso di intraprendere una carriera nell’industria del fumetto. Iniziando con piccole case editrici indipendenti, ha intrapreso un percorso che lo ha portato a lavorare per Helldorado della APE Entertainment, un’opera che gli è valsa una nomination per il Russ Manning Most Promising Newcomer Award. In seguito ha lavorato per molti numeri alla serie Magic: The Gathering della IDW, prima di essere reclutato dalla DC Entertainment. Dopo molti progetti per diversi editori, ha iniziato a lavorare per la Marvel nel 2021 con il crossover HULK/THOR: BANNER OF WAR, e continua a farlo tuttora, con la nuova serie DEAPOOL da lui disegnata in arrivo.

Lucas Werneck

Lucas è un fumettista e illustratore brasiliano. Ha iniziato a lavorare nel settore dei fumetti nel 2019 e da allora ha lavorato per editori importanti come Marvel Comics, Boom Studios e DC Comics. Ha già lavorato a diversi titoli come CAPTAIN AMERICA, TRIAL OF MAGNETO e FANTASTIC FOUR, e attualmente sta lavorando a IMMORTAL X-MEN.

C.F. Villa

C.F. è un concept artist e illustratore nato a Hermosillo, Sonora, Messico, con 12 anni di esperienza nel cinema, nell’animazione e, più recentemente, nell’industria del fumetto. Essendo stato un consumatore di fumetti degli anni ’90, è cresciuto influenzato da artisti come Humberto Ramos, Joe Madureira, Jim Lee, Marc Silvestri, oltre che da molti artisti manga e maestri europei dell’illustrazione. Nel 2018 è iniziato il suo lavoro alla Marvel con le prime due miniserie, LOCKJAW e SHATTERSTAR. È stato inoltre presente in vari titoli degli X-MEN e nel 2021 ha concluso la sua run sulla serie BLACK CAT.

Federico Vicentini

L’artista italiano Federico è una stella in rapida ascesa, avendo dimostrato il suo talento nel disegnare l’azione sfrenata degli Uomini Ragno sulle pagine di AMAZING SPIDER-MAN e ABSOLUTE CARNAGE: MILES MORALES. Federico ha illustrato la serie a fumetti FALCON & WINTER SOLDIER prima di dedicarsi a un altro personaggio Marvel di alto profilo in X DEATHS OF WOLVERINE, e poi alla testata in corso WOLVERINE. Sempre più richiesto, Federico ha contribuito all’evento Marvel HEROES REBORN e ha lasciato il segno su un’altra epopea Marvel, affrontando il one-shot A.X.E.: AVENGERS.