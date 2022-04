Marvel: fine della corsa per Spider-Woman e Black Widow

A una settimana di distanza l’una dall’altra chiudono le attuali serie regolari di Spider-Woman e Black Widow, rispettivamente con i numeri #21 e #15.

Entrambe le serie hanno debuttato nel 2020 con successo: Spider-Woman è stata lanciata appena prima dello stop dovuto alla pandemia, con il primo numero uscito il 18 marzo e il secondo solo il 15 luglio, mentre Black Widow, che nei piani originali doveva uscire in concomitanza con il film interpretato da Scarlett Johansson, ha fatto il suo esordio il 2 settembre.

Ora la corsa delle due supereroine aracnidi si conclude praticamente in contemporanea: l’ultimo numero di Spider-Woman è uscito il 30 marzo, mentre il 06 aprile uscirà la conclusione di Black Widow.

Black Widow è stato un grande successo di critica, conquistando anche un Eisner Award nel 2021 come Best New Series. Scritta da Kelly Thompson (Captain Marvel) e disegnata principalmente da Elena Casagrande, con alcuni numeri disegnati da Rafael de Latorre e uno speciale numero flashback firmato da Rafael Pimentel, la serie ha ricostruito un nuovo status quo per Natasha Romanoff, dopo un ciclo iniziale che ha scosso il personaggio fin dalle fondamenta, donandole e togliendole al contempo una famiglia.

Black Widow si è stabilita a San Francisco insieme alla collega Yelena Belova, White Widow, iniziando poi a collaborare anche con Spider-Girl (Anya Corazon) e la new entry Marigold (Lucy Nguyen), in una sorta di team di vigilantes tutto al femminile aiutato spesso però anche da personaggi come entrambi gli Hawkeye, Clint Barton e Kate Bishop, e Winter Soldier (Bucky Barnes).

Spider-Woman invece, scritta da Karla Pacheco e disegnata interamente da Pere Perez (con due storie d’appendice di Paulo Siqueira e Mattia De Iulis), è stata una serie ricchissima di azione e ironia, che ha visto Jessica Drew fare i conti con la sua famiglia, scoprendo un fratello e una nipote che non sapeva di avere, e fronteggiare tutta una serie di minacce in storie dal ritmo frenetico e dall’ironia incalzante. La serie è stata anche toccata da due degli ultimi eventi che hanno imperversato per il Marvel Universe, ovvero King in Black e Devil’s Reign.

Non si sa ancora quale sarà il futuro dei personaggi di Black Widow e Spider-Woman, ma dato lo spessore del personaggio di Natasha e le insistenti voci che danno Jessica Drew in procinto di essere adattata al cinema in un film diretto da Olivia Wilde, oltre ad essere presente nel film Spider-Man: Across the Spider-Verse, non è difficile immaginare che le rivedremo a breve anche sulla carta stampata.