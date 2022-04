Ann Nocenti torna a scrivere Longshot in X-Men Legends

Ann Nocenti, editor di lunga data di X-Men e scrittrice che ha rivoluzionato l’ambiente creativo degli anni ‘80, tornerà a scrivere Longshot nel franchise mutante questo luglio con una storia in due parti per X-Men Legends, la serie antologica in cui i creatori più leggendari degli X-Men raccontano storie completamente nuove ambientate durante le loro serie classiche!

Con i disegni di Javier Pina (visto recentemente su X-Men e Maestro: War & Pax), X-Men Legends # 3 darà il via a una saga in due parti che si svolge subito dopo la miniserie Longshot del 1985, la storia con cui Nocenti e l’artista Arthur Adams hanno presentato ai lettori Longshot, Mojo e Spiral.

La storia getterà nuova luce su Longshot, colmando il divario tra la misteriosa avventura originale dell’eroe preferito dai fan e il suo ruolo negli X-Men. E come tutti i viaggi indimenticabili su Mojoworld, i fan possono aspettarsi un sacco di metacommenti, riferimenti alla cultura pop e caos sfrenato!

L’avventura di Longshot sulla Terra potrebbe essere finita, ma prima che possa continuare la sua missione, viene trascinato su Mojoworld per un accordo multi-immagine che semplicemente non può rifiutare. E quando Wolverine e Shadowcat indagano sul misterioso disturbo psionico, riusciranno a sfuggire all’attrazione di Mojoworld prima che la SPIRALE di eventi sfugga al controllo?

Ann Nocenti presenta così la storia: