One Piece 1120: il manga svela l’ultimo Vegapunk sopravvissuto

One Piece ha raggiunto il punto più importante dell’Arco di Egghead e il nuovo capitolo del manga ha rivelato l’ultimo sopravvissuto dei sei satelliti di Vegapunk. Negli ultimi capitoli le vicende dell’arco di Egghead si sono rivelate ancora più caotiche, con Rufy e i Cappelli di Paglia che tentano di fuggire dall’isola del futuro. Non si sa ancora come riusciranno a raggiungere il loro obiettivo visto che tutti i Cinque Astri di Saggezza sono sul campo di battaglia e usano i loro poteri divini per assicurarsi che Rufy e gli altri gli altri non scappino. Ma per fortuna, hanno anche ricevuto aiuto da alcuni alleati importanti, che rappresentano l’unica speranza per fuggire davvero.

La richiesta di Vegapunk ai Cappelli di Paglia era di aiutarlo a fuggire dall’isola sulla loro nave. Ma sia lo scienziato principale che i suoi sei satelliti sono stati pressocché annientati. A dara il via alla caccia allo scienziato ci ha pensato uno dei sei satelliti che ha tradito tutti. Stiamo parlando di York, che ha rivelato al Governo i veri piani nascosti dello scienziato. Questo ha portato a una serie di situazioni come ad esempio la morte di Shaka e degli altri satelliti. Ma per fortuna, uno è sopravvissuto e ora si trova sulla Thousand Sunny dei Cappelli di Paglia, Lilith.

I capitoli precedenti di One Piece hanno visto Shaka e Pitagora eliminati da York. E nei capitoli successivi Edison ha sibuto dei danni da cui non può guarire. Ciò aveva lasciato gli ultimi tre sopravvissuti ossia Atlas, Lilith e York nel capitolo 1120 di One Piece. Con Saint Ethanbaron V. Nusjuro che stava ancora attaccando la Sunny, Lilith voleva convincere i Cappelli di Paglia a non tentare di fuggire perché in quelle condizioni non avrebbero raggiunto i mari fuori dalla Cupola della Frontiera.

Ma proprio in questa fase concitata, Atlas mette completamente fuori combattimento Lilith, scoprendo la sua connessione con il cervello principale del computer. York crede che Lilith sia morta e Atlas decide di dare un ultimo aiuto ai Cappelli di Paglia tenendo a bada Ethanbaron abbastanza a lungo da permettere alla Thousand Sunny di fuggire dall’isola con Lilith a bordo. Dunque ora Lilith è l’ultimo Vegapunk sopravvissuta, mentre York rimane sull’isola e potrebbe potenzialmente iniziare a lavorare per il Governo Mondiale da questo momento in poi.

Fonte – Comicbook