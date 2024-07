One Piece: l’editor anticipa che un “grosso incidente” concluderà l’arco di Egghead

Il manga di One Piece si trova al momento nelle fasi finali che sanciranno la fine del viaggio dei Cappelli di Paglia. Fortunatamente ci vorrà del tempo, ma pare che manchino pochi capitoli alla fine dell’arco di Egghead.

Una volta concluso l’Arco di Wano, molti fan di One Piece si sono chiesti in che modo Eiichiro Oda avrebbe alzato la posta in gioco riguardo alla saga finale dei Pirati di Cappello di Paglia. Fortunatamente, il mangaka è riuscito a superare le aspettative con l’arco di Egghead. Trovandosi faccia a faccia con il geniale Vegapunk, Rufy e il suo equipaggio hanno già appreso alcune sorprendenti rivelazioni durante la loro breve visita all’Isola del Futuro. In una nuova intervista, uno dei più grandi editori di One Piece ha colto l’occasione per anticipare un importante colpo di scena che sta cercando di scuotere il mondo della pirateria nel finale dell’Arco di Egghead.

Nell’anime, i Pirati di Cappello di Paglia hanno già combattuto contro Rob Lucci e i suoi colleghi del CP0 una volta arrivati ​​sull’Isola del Futuro. Ma chiaramente gli scontri che hanno già avuto luogo nel manga sono di una portata completamente diversa. Per la prima volta, i Cinque Astri di Saggezza sono scesi in campo, anticipando una sfida che Rufy e i suoi compagni non hanno mai affrontato prima. Mentre il misterioso Im agisce nell’ombra e governa al di sopra degli Astri, ci sono ancora molte domande che rimangono senza risposta.

In passato, l’attuale editore di One Piece, Kaito Anayama, ha rivelato che Eiichiro Oda gli aveva confessato cosa fosse il leggendario One Piece. Nel proseguire i suoi compiti editoriali, Anayama ha confermato che c’è ancora almeno un momento strabiliante rimasto sull’isola di Egghead: “È stato affermato che Egghead si concluderà con un grave incidente. Tuttavia, c’è ancora un’altra grande svolta“.

La serie anime sta ancora andando alla grande con l’adattamento degli eventi di Egghead, ma ci sono altri progetti per il franchise. Wit Studio e Netflix stanno lavorando a un remake della serie intitolata “The One Piece“. Anche se non ci sono ancora informazioni come una data di uscita, il servizio di streaming e lo studio di animazione sperano di avvicinare una nuova generazione alle avventure di Rufy attraverso una nuova animazione e diversa da quella precedente.

Fonte – Comicbook