Cosa possiamo capire dal teaser di Captain America: Brave New World

Mentre sta per arrivare sugli schermi italiani Deadpool & Wolverine, l’unico film dei Marvel Studios in uscita nel 2024, è stato diffuso da qualche giorno il primo teaser trailer di Captain America: Brave New World, il successivo film del Marvel Cinematic Universe in uscita a febbraio 2025.

Il film, pur essendo il quarto film intitolato a Captain America nel Marvel Cinematic Universe, sarà il primo con protagonista il nuovo Cap, Sam Wilson (Anthony Mackie), che è passato dal ruolo di Falcon a quello di Captain America alla conclusione della miniserie The Falcon and the Winter Soldier, uscita nel marzo 2021 su Disney+.

Anthony Mackie as Captain America in ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ pic.twitter.com/byqhLWgD0Y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2024

La prima cosa che salta all’occhio dal teaser di Captain America: Brave New World è il tentativo di avvicinarsi, come atmosfere, a Captain America: The Winter Soldier, il secondo film della serie e una delle pellicole fondanti del Marvel Cinematic Universe, con il suo mix ben bilanciato di atmosfere da film di spionaggio e azione da supereroi.

🇺🇸 EXCLUSIVE IMAGE 🇺🇸#CaptainAmerica: Brave New World puts Sam Wilson through his paces, says director Julius Onah. ‘The action in this movie is incredibly exciting because this is a guy who can break, who can bleed,’ he tells Empire. READ MORE: https://t.co/0RMrWfKfni pic.twitter.com/jjUwLuAKxX — Empire Magazine (@empiremagazine) May 3, 2024

Vediamo anche l’esordio di Harrison Ford nel Marvel Cinematic Universe: il leggendario attore raccoglie il testimone dello scomparso William Hurt nell’interpretare Thaddeus “Thunderbolt” Ross, l’ex generale nemesi di Hulk che abbiamo visto nel corso di vari film diventare prima Segretario di Stato e ora, come si evince dai primi istanti del trailer, vincere le elezioni e diventare Presidente degli Stati Uniti.

Come possiamo vedere dalle ultime immagini del teaser trailer e dal poster promozionale, una presenza del film sarà l’Hulk Rosso, versione più intelligente e spregiudicata di Hulk la cui identità nei fumetti, al momento della sua introduzione, è stata un mistero svelato lentamente.

Attenzione possibili spoiler dedotti dal teaser trailer di Captain America: Brave New World

Il primo Hulk Rosso si è rivelato essere proprio il Generale Ross, coinvolto in un complotto organizzato da vari supercriminali tra cui anche Samuel Sterns, il Capo (che ritorna interpretato da Tim Blake Nelson dopo The Incredible Hulk del 2008) atto a rovesciare il governo degli USA tramite l’attacco di vari soldati irradiati con i raggi gamma. La trama di quella storia, World War Hulks, potrebbe avvicinarsi a quanto vedremo a Captain America: Brave New World, almeno a giudicare da quanto vediamo nel teaser trailer.

First look at Harrison Ford as Red Hulk in ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ pic.twitter.com/36MlyB2Wf0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2024

Un altra presenza di rilievo è quella di Giancarlo Esposito, che interpreta un personaggio ancora misterioso ma che vediamo in azione con armi e abbigliamento militare. Alcuni hanno ipotizzato che possa trattarsi di George Washington Bridge, nei fumetti agente dello SHIELD amico e nemico di Cable. Vista la prossima introduzione degli X-Men nel MCU non è una possibilità da escludere, ma già tutti i personaggi legati ad Hulk (è previsto anche il ritorno di Liv Tyler come Betty Ross, che nei fumetti talvolta diventa She-Hulk Rossa, talvolta l’Arpia) rischiano di intasare un film nominalmente dedicato a Captain America che sembra difficile l’inserimento di un altro personaggio totalmente slegato dal mondo di Cap.

First look at Giancarlo Esposito in ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ pic.twitter.com/o7LribPDq9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2024

Tra gli altri personaggi noti che dovrebbero comparire nel film c’è la supereroina israeliana Ruth Bat-Seraph (interpretata da Shira Haas) che nel film non utilizzerà il controverso nome in codice Sabra (censurato in Italia all’epoca della sua prima apparizione italiana, dato che richiamava troppo il Massacro di Sabra e Shatila), Diamondback, l’ex criminale membro della Società dei Serpenti Rachel Leighton (interpretata da Rosa Salazar) oltre a due volti di ritorno da The Falcon e Winter Soldier: il supersoldato di colore della guerra di Corea Isaiah Bradley (Carl Lumbly) e la spalla di Sam Joaquin Torres (Danny Ramirez), che come previsto indosserà i panni del nuovo Falcon.

Here’s the first official look at Joaquin Torres’ Falcon suit in CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD! Full photo: https://t.co/cXGuptStBO pic.twitter.com/T7up3IoStp — MCU – The Direct (@MCU_Direct) April 29, 2024

È proprio un attacco di Isaiah alla Casa Bianca a dare il via agli eventi che portano Sam Wilson a scoprire una cospirazione che inizialmente sembrerebbe puntare al presidente Ross, ma ma mano a mano che si prosegue nella visione del teaser trailer di Captain America: Brave New World sembra che il presidente ne faccia parte, fino all’apparizione dell’Hulk Rosso negli ultimissimi istanti che afferra e scaraventa a terra lo scudo di Cap.

Tra le varie location delle scene d’azione del teaser trailer, si possono anche riconoscere i resti di Tiamut, il Celestiale pietrificato emerso nel mezzo dell’Oceano Pacifico in The Eternals.

First peek at Tiamut in ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ pic.twitter.com/dj6BJHgXvH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2024

Che sorprese può riservare Captain America: Brave New World

Dato per assodato i legami con Hulk, dal presidente Ross ai ritorni di Betty e di Samuel Sterns, è facile immaginare che nel film ritroveremo anche Bruce Banner (Mark Ruffalo), visto l’ultima volta con il figlio avuto sul pianeta Sakaar, Skaar, nel finale della serie She-Hulk: Attorney at Law. Possibile che anche la cugina Jen Walters, alias She-Hulk (Tatiana Maslany) faccia un’apparizione se è prevista una lotta tra vari Hulk, anche se il tutto potrebbe essere in realtà rinviato al tanto vociferato film World War Hulk, che sarebbe il primo progetto dedicato totalmente ad Hulk dal 2008, ovvero da quando la Marvel è stata acquisita dalla Disney.

Nonostante i diritti del personaggio di Hulk siano saldamente in mano alla Marvel, infatti, la distribuzione di un film dedicato al personaggio dovrebbe passare attraverso la Universal Pictures. Almeno, questo era sicuramente la situazione dei diritti fino al 2023: non è chiaro quale sia attualmente, ma forse non è un caso che proprio all’avvicinarsi di quella scadenza (senza tenere conto dei rinvii dovuti poi agli scioperi di sceneggiatori e attori) si sia iniziato a ripescare personaggi legati al Golia Verde.

Inoltre il film successivo dei Marvel Studios sarà Thunderbolts*, titolo a cui è stato aggiunto quel misterioso asterisco finale. Nonostante sia lo storico nome di vari supergruppi composti da supercriminali in cerca di redenzione nell’Universo Marvel, la tentazione di collegarlo a “Thunderbolt” Ross è troppo ghiotta (nei fumetti infatti un’incarnazione del gruppo è stata guidata da Hulk Rosso): chissà che dopo questo film scopriremo il perché dell’asterisco. Sappiamo che in Thunderbolts* comparirà anche Bucky Barnes, Winter Soldier, ed è facile pensare che l’ex compagno di battaglia di Sam Wilson (interpretato da Sebastian Stan) possa comparire anche in questo film.

Florence Pugh is here to show you a few things she can’t show you. Marvel Studios’ Thunderbolts* is now in production.

pic.twitter.com/ebRKd6oxc3 — Marvel Entertainment (@Marvel) March 27, 2024

Così come Captain America: The Winters Soldier era stato il film che aveva dato il via agli avvenimenti che hanno portato alla separazione degli Avengers e posto quindi le basi per la situazione iniziale di Avengers: Infinity War, Captain America: Brave New World potrebbe essere il film che da il via alla ricostituzione di un nuovo gruppo di Avengers, o forse di più d’uno.

Alla fine di The Marvels abbiamo infatti visto come Kamala Khan, Ms Marvel, abbia contattato la nuova Hawkeye, Kate Bishop, per formare un gruppo di giovani eroi (suggerendo anche Cassie Lang, la figlia di Ant-Man). Che in previsione di Secret Wars possiamo trovarci alle prese con tre differenti formazioni di Avengers?

Da un lato i New Avengers, con il nuovo Captain America, Sam Wilson, il nuovo Falcon, Captain Marvel, il nuovo Visione bianco, She-Hulk, etc. Dall’altro gli Young Avengers, ovvero il gruppo formato da Ms Marvel (a cui potrebbero aggiungersi anche i figli di Scarlet, Wiccan e Speed, oltre a Skaar e al nipote di Isaiah Bradley visto in The Falcon and the Winter Soldier), e infine i Dark Avengers, ovvero un’evoluzione dei Thunderbolts con la nuova Black Widow o White Widow Yelena Belova, USAgent, Taskmaster, Red Guardian e Ghost, tutti personaggi borderline e alle dipendenze di un governo comandato da “Thunderbolt” Ross che in questo film potrebbe rivelarsi tutt’altro che amichevole.