Dragon Ball Daima: Tutto quello che sappiamo sul nuovo Super Saiyan 4

L’attesa è finita. Dragon Ball Daima ha finalmente introdotto Super Saiyan 4 nel canone ufficiale della saga, un evento che molti fan pensavano non sarebbe mai accaduto. Questa iconica trasformazione, resa celebre da Dragon Ball GT, è stata a lungo relegata a un universo non canonico, ma ora ha trovato il suo spazio nell’ultima serie ambientata nel regno dei demoni. Tuttavia, il Super Saiyan 4 di Daima presenta diverse modifiche rispetto alla sua versione originale, sia nel modo in cui viene raggiunto che nel suo aspetto.

Se non hai ancora visto l’episodio 18 di Dragon Ball Daima, “Awakening”, fai attenzione agli spoiler in questo articolo.

Come Goku raggiunge il Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima

Nel momento più critico della battaglia contro il nuovo e devastante Gomah, il potere di Goku sembra non essere sufficiente. Anche con il Super Saiyan 3 e l’aiuto di Majin Kuu, il Saiyan non riesce a competere con l’enorme forza del signore dei demoni. Ed è qui che entra in gioco Neva, l’anziano namecciano del regno dei demoni, che usa un’abilità speciale per ripristinare la coda di Goku e scatenare una trasformazione leggendaria: il Super Saiyan 4.

Se in Dragon Ball GT la trasformazione era collegata alla forma del Golden Oozaru, in Daima il processo è molto più immediato. Non vediamo Goku trasformarsi in una scimmia dorata per poi controllare il suo potere, ma otteniamo direttamente la forma finale, con una nuova estetica e un’energia mai vista prima.

Le differenze con il Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT

Visivamente, il Super Saiyan 4 di Daima è molto diverso dalla versione originale. In GT, sia Goku che Vegeta mantenevano i capelli neri, con il corpo ricoperto da una peluria rossa e occhi dorati. In Daima, invece, Goku conserva la sua forma infantile e i capelli assumono una colorazione rossa, molto simile a quella del Super Saiyan God.

Un altro dettaglio interessante riguarda l’aura e gli effetti sonori della trasformazione. Mentre in GT la forma aveva un’aura tradizionale, in Daima l’effetto visivo ricorda quello del Kaioken, con una leggera sovrapposizione di energia argentea che potrebbe suggerire un legame con le divinità. Questo potrebbe essere un modo per connettere Dragon Ball Daima agli sviluppi di Dragon Ball Super, in particolare ai livelli divini come Super Saiyan God e Ultra Istinto.

Dal punto di vista narrativo, la trasformazione sembra più controllata e meno istintiva rispetto a quella di GT. In passato, Goku doveva passare attraverso la fase di Golden Oozaru prima di arrivare alla versione umana del Super Saiyan 4, mentre in Daima il processo è istantaneo grazie al potere di Neva.

Quanto è potente il Super Saiyan 4 di Daima?

Secondo quanto rivelato da Vegeta e Piccolo nell’episodio 18, il Super Saiyan 4 di Daima è nettamente più potente del Super Saiyan 3. Tuttavia, non è ancora sufficiente per sconfiggere Gomah, che continua ad aumentare il proprio potere grazie al Terzo Occhio Maligno. Questo implica che Goku potrebbe dover trovare un modo per spingersi ancora oltre nelle prossime puntate.

La serie ha ormai solo due episodi rimanenti, e con la battaglia finale alle porte, è probabile che il Super Saiyan 4 non sia l’ultima sorpresa che Daima ha in serbo per i fan.

E Vegeta? Riuscirà a trasformarsi in Super Saiyan 4?

Una delle domande più frequenti tra i fan è: vedremo Vegeta in Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima?

Se Neva è stato in grado di far rispuntare la coda di Goku, non sarebbe impensabile che possa fare lo stesso con Vegeta. In GT, Vegeta riuscì a ottenere il Super Saiyan 4 grazie a un macchinario creato da Bulma, che forzò il ritorno della sua coda e lo fece trasformare in Golden Oozaru, per poi stabilizzarsi nel Super Saiyan 4.

Al momento, Vegeta è ancora in battaglia accanto a Goku, ma non è chiaro se avrà un ruolo determinante nell’epilogo della serie. Tuttavia, data la sua rivalità con Goku e la sua continua ricerca di potere, sarebbe sorprendente se Daimaconcludesse la sua storia senza mostrargli una trasformazione equivalente.

Il futuro del Super Saiyan 4 nell’universo di Dragon Ball

Con l’inclusione ufficiale del Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima, si apre un’interessante possibilità per il futuro del franchise.

Fino ad ora, questa trasformazione era stata relegata esclusivamente a Dragon Ball GT e alla serie promozionale Super Dragon Ball Heroes, dove sono apparse varianti ancora più potenti come il Super Saiyan 4 Limit Breaker. Ora che il Super Saiyan 4 ha fatto il suo ingresso nel canone ufficiale, è possibile che venga sviluppato ulteriormente in futuro.

Ad esempio, in un possibile ritorno dell’anime di Dragon Ball Super, questa forma potrebbe essere approfondita e integrata nel contesto delle trasformazioni divine, magari con una versione ancora più avanzata che combini il Super Saiyan 4 con l’energia degli Dei.

Un’Iniezione di nostalgia e innovazione

L’introduzione del Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima è una grande vittoria per i fan storici della saga. Non solo rappresenta un omaggio a Dragon Ball GT, ma dimostra anche come il franchise continui a reinventarsi, prendendo elementi del passato e adattandoli per renderli coerenti con il nuovo corso della storia.

Questa nuova versione del Super Saiyan 4, con il suo design rinnovato e una potenza ancora da esplorare, potrebbe diventare un punto di svolta nell’universo di Dragon Ball. Se Daima ha dimostrato qualcosa, è che le possibilità di evoluzione per i Saiyan sono infinite.

Ora resta solo da vedere come questa trasformazione influenzerà il futuro della serie e se Goku sarà in grado di sconfiggere Gomah con il potere di questa nuova forma. Non ci resta che attendere gli ultimi due episodi per scoprire fino a che punto Dragon Ball Daima è disposto a spingersi.

Fonte Comic Book