Deadpool & Wolverine: il teaser-trailer per il Superbowl

Come da previsioni, in occasione del Superbowl (la finale del campionato di football americano),è stato rilasciato il primo teaser trailer di Deadpool & Wolverine, il nuovo film Marvel Studios che funge da sequel ai primi due film di Deadpool prodotti dalla 20th Century Fox prima dell’acquisizione da parte della Disney.

E proprio come i primi due film del Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds, anche Deadpool & Wolverine avrà una fortissima componente metanarrativa, anzi, probabilmente ancora più marcata.

Nel teaser infatti vediamo Deadpool fronteggiare le truppa della TVA (Time Variance Authority), il “corpo di polizia del Multiverso” introdotto nella serie Disney+ Loki che si occupa di mantenere la coerenza e l’integrità delle varie linee temporali e universi alternativi. Già dalla reazione di Wade Wilson alle armi dalla forma vagamente fallica della TVA si sottolinea il fatto che il tono del film (il primo dei Marvel Studios non adatto alle famiglie) è una novità in casa Disney.

A new TV Spot for ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ has been released, featuring new footage. pic.twitter.com/ElxkkskyUo — CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) February 12, 2024

Quando viene chiarito che Deadpool è diretto in una missione nel Marvel Cinematic Universe, la sua reazione è di proclamarsi il Messia, il Gesù Marvel, il salvatore del franchise.

Oltre ad una valenza narrativa, questo fa sicuramente riferimento alla notevole flessione che i film Marvel hanno subito negli ultimi tempi, sia in termini di successo di pubblico che di critica, ed effettivamente da mesi si parla sui siti e sulle riviste specializzate di come questo film dovrebbe segnare il ritorno al successo del franchise Marvel.

Nel trailer, sullo sfondo di dove vediamo combattere Wade e gli agenti della TVA, vediamo anche l’insegna in rovina della 20th Century Fox, prima che un montaggio frenetico di scene d’azione ci porti ad un Deadpool inerme a terra che viene assalito da un Wolverine con gli artigli sguainati e con il classico costume giallo dei fumetti e della serie animata, che mai gli abbiamo visto indossare nei film live action.

Possibili spoiler sugli ultimi progetti Marvel Studios

Se del coinvolgimento di Hugh Jackman nei panni di Wolverine sapevamo da tempo, nel teaser trailer notiamo che probabilmente anche alcuni altri personaggi provenienti dai film Fox potrebbero affrontare Deadpool.

In una sequenza un soldato della TVA viene afferrato da una sagoma che salta sulla scena e lo porta via: dai movimenti ricorda Toad oppure Bestia. E bisogna ricordare che abbiamo visto proprio Bestia (ricreato in CGI, ma con la voce dell’attore che lo ha interpretato in X-Men: Conflitto Finale, ovvero Kelsey Grammer) nella scena post-credits di The Marvels, mentre assiste Monica Rambeau approdata in questo universo parallelo e salvata da una versione di sua madre Maria con i poteri di Binary. Inoltre un macchinario animato potrebbe essere il segnale dei poteri di Magneto.

Non è la prima “incursione” degli X-Men nei progetti Marvel Studios: a parte la presenza di mutanti come Namor in Black Panther: Wakanda Forever, Kamala Khan in Ms. Marvel e El Aguila in She-Hulk: Attorney at Law, in Dr. Strange nel Multiverso della Follia abbiamo incontrato una realtà alternativa in cui il Professor X (interpretato dal suo classico interprete Patrick Stewart) era parte degli Illuminati.

C’è da sottolineare però che l’aspetto di Bestia, la sedia fluttuante del Professor X e ora il costume di Logan in Deadpool & Wolverine sembrano rifarsi più alla serie a cartoni animati degli anni ‘90 (che tra poco tornerà su Disney+ con la nuova serie X-Men ‘97) che ai film prodotti dal 2000 in avanti.

Ma molte indiscrezioni indicano come Deadpool & Wolverine coinvolgerà non solo gli X-Men, ma anche gli altri film Marvel prodotti all’epoca dalla Fox, ovvero Fantastic Four, Daredevil ed Elektra, dando una sorta di “chiusura” di quell’universo cinematografico nell’ambito della Multiverse Saga che si sta sviluppando nell’ultima fase dei film Marvel Studios.

Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale americane il 26 luglio 2024, mentre in Italia probabilmente la data di uscita sarà anticipata al 24 luglio.