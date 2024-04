Demon Slayer: un leak parla di un nuovo videogioco

Nei recessi digitali, dove le ombre della verità si mescolano con i riflessi dell’inganno, un lampo di luce sembra emergere dal buio dell’incertezza. Parliamo del presunto leak di un nuovo gioco legato all’universo di Demon Slayer, trapelato da una fonte che, nel passato, ha tessuto trame di informazioni con una precisione storica. E chi è questa misteriosa figura? Nessun altro che Midori su X, un insider rinomato nel mondo dei rumor videoludici, soprattutto quando si tratta di Sega, con un focus particolare su Atlus e la celebre serie Persona.

Le parole sussurrate da Midori su X, anticamente conosciuto come Twitter, lasciano intravedere un futuro sequel di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles in fase di sviluppo. Dettagli scarsi come fili di seta nel vento, senza alcun supporto mediatico a farne eco. Mentre il mistero si infittisce, la mente vaga e si interroga sulle piattaforme destinate a ospitare questo nuovo capitolo. Se il precedente gioco è stato accolto su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il destino di questo sequel sembra puntare verso l’orizzonte più moderno di PS5, PC e Xbox Series X|S. Ma ciò non esclude del tutto il passato, lasciando spazio a congetture su un possibile ritorno su piattaforme più datate.

Per coloro che non hanno ancora fatto immersione nel mondo di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, è giusto fare un passo indietro. Il gioco, incrocio di combattimento e avventura, è stato plasmato dalle menti di Sega e CyberConnect2 nel lontano 2019. Il suo successo ha risuonato nei cuori dei fan, con oltre 3,5 milioni di copie vendute entro marzo di quest’anno, alimentando il fuoco dell’entusiasmo per un sequel. Tuttavia, la sua accoglienza critica è stata come un’onda impetuosa, oscillando tra le 69 e gli 82 punti a seconda della piattaforma.

“Diventa la lama che sconfigge i demoni”, recitava il manifesto ufficiale del primo capitolo. Un’invocazione alla gloria e alla battaglia, un richiamo agli amanti dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, offrendo l’opportunità di rivivere gli epici momenti attraverso gli occhi del valoroso Tanjiro Kamado. E ora, mentre i demoni e i demon slayer si affrontano sullo schermo, il futuro sembra celare nuove sfide e nuove avventure da vivere.

Come sempre, è saggio prendere queste informazioni con cautela. Sebbene le parole di Midori su X abbiano dimostrato affidabilità in passato, non possiamo scordare che si tratta pur sempre di indiscrezioni non confermate ufficialmente. E se anche fossero vere, il tempo potrebbe rivoltare la trama di questa storia, poiché nel regno dei videogiochi, nulla è scolpito nella pietra, ma tutto è plasmato dalla volontà dei creatori.

Fonte Comic Book