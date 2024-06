Deathlok, i 50 anni del cyborg Marvel

Deathlok è uno dei personaggi Marvel che compiono 50 anni nel 2024, come Iron Fist e Wolverine. A settembre, Justina Ireland, Christopher Priest, Denys Cowan e molti altri ci regalano un nuovo capitolo della straordinaria storia di Deathlok in un numero speciale di anniversario.

In ASTONISHING TALES #25 del 1974, nasceva uno degli eroi più stravaganti dei fumetti: Deathlok! Questo settembre, l’eredità unica dell’iconico cyborg sarà celebrata da una schiera di talenti di serie con DEATHLOK 50th ANNIVERSAY SPECIAL #1!

Questo one-shot di dimensioni maggiorate sarà scritto dalla superstar del settore Christopher Priest e dall’autrice di bestseller Justina Ireland, nota per il suo recente lavoro su STAR WARS: SANA STARROS e AMAZING SPIDER-MAN: BLOOD HUNT. La storia a distanza di tempo sarà disegnata da un’epica schiera di artisti tra cui Dale Eaglesham, Matthew Waite e Luke Ross. DEATHLOK 50th ANNIVERSAY SPECIAL #1 segnerà anche il grande ritorno di Denys Cowan, artista definitivo di Deathlok che ha reinventato il personaggio all’inizio degli anni ’90.

The giant-sized one-shot written by Justina Ireland and Christopher Priest will also feature an epic lineup of artists including Dale Eaglesham, Matthew Waite, Luke Ross, and the grand return of Denys Cowan. pic.twitter.com/6o76Z6GYkE — Marvel Entertainment (@Marvel) June 12, 2024

Un amalgama di carne rianimata e circuiti informatici, l’ex stratega militare Col. Luther Manning era bloccato in uno stato di morte vivente. Privato della sua famiglia, della sua umanità, ma non della sua volontà, Manning è diventato il cyborg Deathlok il Demolitore (o Cybernus, come lo chiamò la Corno all’epoca della prima traduzione italian), un’arma da guerra programmata unicamente per la distruzione!

Un’audace miscela di fantascienza, orrore e guerra, le saghe di Deathlok, che hanno sconvolto il genere, hanno superato i limiti della narrazione distopica. Cinquant’anni dopo, la storia di questo tragico eroe cyborg è più attuale che mai e i lettori non vorranno perdersi le prossime tappe del suo cammino!

Tornate alle rovine di Manhattan per un’avventura esplosiva, ricca di azione e di esplosioni laser, che vi porterà a scoprire i segreti di un mondo che entusiasmerà i fan di vecchia data e quelli nuovi. Il mondo di domani, dove tutto è andato terribilmente storto, è pieno di pericoli dietro ogni angolo e di cattivi brutali, mentre l’ultima missione del riluttante mezzo uomo e mezzo macchina culmina in un finale progettato per sconvolgere il vostro cervello tormentato dalla tecnologia!

Justina Ireland ha condiviso le sue emozioni nel prendere parte a questo progetto:

“Sono sempre eccitata e umile di scrivere qualsiasi cosa nell’universo Marvel, ma Deathlok come personaggio è particolarmente importante per me perché, come veterana dell’esercito degli Stati Uniti, la sua storia di origine mi risuona davvero in modo orribile. Quindi sono entusiasta di scavare nel nucleo emotivo di ciò che rende Deathlok così unico, divertendomi anche un po'”.