Blood Hunt: Spider-Man deve affidarsi a Morbius

La chiave per combattere i vampiri risiede in Michael Morbius?

Spider-Man sarà incaricato di trovare il suo iconico nemico vampiro in Amazing Spider-Man: Blood Hunt, una nuova miniserie tie-in che nasce dal crossover di Jed MacKay e Pepe Larraz Blood Hunt.

Tra i succhiasangue dell’Universo Marvel Morbius, il Vampiro Vivente, spicca come il più tragico! Quando le legioni di vampiri si uniscono per inaugurare la notte eterna, la sete di sangue autoinflitta di Morbius potrebbe essere la chiave per invertirla o rafforzarla!

Scritta da Justina Ireland (Deadpool: Seven Slaughters) e disegnata dall’artista Marcelo Ferreira (Moon Knight: City of the Dead), questa miniserie di tre numeri vedrà Spidey allearsi con Misty Knight e Lizard per salvare Morbius, che è già caduto nelle grinfie del signore dei vampiri!

Spider-Man seeks to turn the tide in the vampire invasion with the help of Morbius in #MarvelComics‘ ‘Amazing Spider-Man: Blood Hunt’! Learn more: https://t.co/XaINxFlKtA pic.twitter.com/8kJlC9xYuo — Spider-Man (@SpiderMan) February 15, 2024

Justina Ireland, l’ultima della folta schiera di sceneggiatori provenienti da Star Wars a lavorare sui tie-in di Blood Hunt, ha dichiarato:

“Scrivere Morbius, il vampiro vivente, è stato molto divertente. È sempre stato un delizioso contraltare per Spider-Man e gli altri eroi dell’Universo Marvel, e spero di riuscire a catturare la determinazione a cambiare il proprio destino che ho sempre amato del personaggio. Beh, questo e il suo essere sempre così cupo ed ombroso.

Marcelo Ferreira ha aggiunto:

“Ero davvero entusiasta quando il mio editore mi ha invitato a partecipare al crossover Blood Hunt, disegnando la serie limitata Amazing Spider-Man!. È doppiamente speciale per me, perché è un ritorno a due personaggi che ho già disegnato in passato e che hanno un posto speciale nel mio cuore: Spidey e Morbius! O forse potrei dire triplamente speciale, perché coinvolge anche i vampiri. Credo che la mia arte si adatti perfettamente a questi temi più oscuri”.

La missione di Spider-Man in Blood Hunt è ormai chiara e, naturalmente, coinvolge il suo vecchio amico Michael Morbius. Dopo aver scoperto l’importanza del suo nemico zannuto nei piani generali dei vampiri, Peter dovrà decidere se farlo fuori o salvarlo!