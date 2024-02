X-Men ’97: dal 20 marzo il revival della storica serie animata

I Marvel Studios, o meglio la divisione Marvel Animation, ha diffuso il primo trailer della serie animata X-Men ‘97, sequel della storica serie in onda dal 1992 al 1996.

La serie è annunciata in arrivo su Disney+ il prossimo 20 marzo (in concomitanza con la miniserie prequel a fumetti), e come si può vedere dal trailer non nasconde per nulla l’effetto nostalgia, accentuato in originale dalla presenza di quasi tutti i doppiatori originali dei personaggi.

Dalle prime immagini di X-Men ‘97 possiamo assistere alla triste morte del Professor X, con gli X-Men guidati da Ciclope (che, data la visibile gravidanza di Jean Grey, sarà presto papà) pronto a prendere il comando, affiancato da Tempesta (che mostra un look con la cresta simile a quello che ha spesso avuto nei fumetti) e dagli altri X-Men, che vedono nella formazione base le new entry Alfiere e Morph (alleati saltuari nella serie originale). Nel finale, la rivelazione che l’erede unico del Professor X è Magneto, che peraltro vediamo in una sequenza che ricorda il suo storico processo nei fumetti.

Hitting stands in March, a new line of #MarvelComics variant covers spotlights the upcoming #XMen97 action figure line by @Hasbro, based on the Marvel Studios animated series. View all 5 covers now: https://t.co/3s22dO5Uji pic.twitter.com/rd5c9Q5fyC — Marvel Entertainment (@Marvel) February 15, 2024

Peraltro i collegamenti con gli X-Men si stanno facendo sempre più frequenti anche nel Marvel Cinematic Universe in live-action, dove peraltro potrebbe darsi che stiamo vedendo proprio le versioni in carne ed ossa dei personaggi della serie animata: la sedia fluttuante del Professor X in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Bestia in camice bianco alla fine di The Marvels e il Wolverine con il costume giallo che vediamo nel trailer di Deadpool & Wolverine sembrano tutti rimandare più alla serie animata che ai film prodotti dalla 20th Century Fox. Vedremo se X-Men ‘97 avrà un peso anche per gli altri progetti Marvel Studios.