Greg Capullo disegna la nuova serie di Wolverine

I primi interni disegnati dalla superstar al suo ritorno in Marvel saranno per il mutante artigliato

Il futuro degli X-Men dopo la fine dell’era krakoana è ancora avvolto nel mistero, ma il disegnatore superstar Greg Capullo ha probabilmente rivelato per sbaglio che disegnerà la nuova serie di Wolverine che sarà inclusa nel rilancio.

Greg Capullo è recentemente tornato a disegnare alcune copertine per la Marvel Comics (come quella di Wolverine che vedete qui) dopo aver trascorso qualche decennio lontano dalla Casa delle Idee facendosi un nome con Spawn della Image e Batman della DC. E ora, finalmente, si occuperà anche degli interni come nuovo disegnatore di un prossimo titolo Marvel.

Il fumetto, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente, è quasi certamente la prossima serie personale di Wolverine che farà parte del rilancio della linea degli X-Men previsto per l’estate 2024.

Come lo sappiamo? Perché lo stesso Greg Capullo potrebbe aver accidentalmente vuotato il sacco postando sui social media una versione mal ritagliata dell’altrimenti innocua prima pagina del nuovo Wolverine #1, prima di cancellarla e sostituirla con un nuovo ritaglio della pagina che non mostra la scritta “Wolverine” a matita nell’angolo in alto a sinistra (grazie ad AiPT! che ha conservato il post originale e l’immagine non ritagliata possiamo ancora vederli).

La pagina postata da Capullo non vede in azione Wolverine, ma alcuni appartenenti della tribù degli Uomini Zebra, una delle tante che popolano la Terra Selvaggia, il fantastico territorio dell’Universo Marvel situato nell’entroterra antartico popolato da dinosauri e popolazioni selvagge. E la pagina si chiude proprio con l’ingresso in scena di un dinosauro, annunciato dalla sua enorme zampa.

Non è la prima volta che una serie di Wolverine esordisce con un’avventura ambientata nella Terra Selvaggia: anche il ciclo iniziale di Savage Wolverine del 2013, firmato da Frank Cho, si aprì con un team-up ambientato nella landa primitiva tra Logan, Shanna e Hulk.