One Piece 1102: data di uscita e anticipazione del prossimo episodio

La serie anime di One Piece ha recentemente portato sul piccolo schermo uno dei momenti più incredibili che hanno visto Rufy protagonista. Infatti il capitano dei Cappelli di Paglia si è preso un’importante rivincita combattendo e sconfiggendo Rob Lucci nell’episodio 1101 dell’anime. E ora i fan non stanno nella pelle di scoprire cosa accadrà nel prossimo episodio, il 1102, di cui l’anime ha svelato l’anticipazione e la data di uscita.

One Piece ha raggiunto un punto di svolta importante nell’arco di Egghead, in quanto adesso la situazione è entrata nel vivo. Dopo che i Cappelli di Paglia hanno passato un po’ di tempo prima a scoprire l’isola del Futuro e poi a conoscere Vegapunk. Lo scienziato ha rivelato che il suo obiettivo è di scappare dall’isola visto che poiché il CP0 e il Governo Mondiale sta cercando di eliminarlo e di spazzare via il suo laboratorio.

L’ultimo episodio di One Piece ha visto Rufy usare tutto l’aspetto bizzarro e devastante del Gear Fifth contro Rob Lucci. Questo, inoltre, rappresenta il primo grande combattimento dell’arco e la prima delle numerose minacce che i Mugiwara dovranno affrontare. Mentre Rufy cerca di riunirsi con gli altri e i Marines hanno quasi il controllo delle potenti armi Seraphim, è tempo che Egghead irrompa in un caos ancora più grande da qui in poi. Questo è stato anticipato nel promo di One Piece Episode 1102 e puoi verificarlo qui sotto.

L’episodio 1102 di One Piece si intitola “Complotti Minacciosi! Il piano per scappare da Egghead” e a seguire ne riportiamo una breve sinossi:

“La Frontier Dome è stata fortificata al 100%! Il CP0 sta complottando per catturare la Labophase mentre Vegapunk cerca di trovare un modo per fuggire dall’Isola del Futuro. Mentre tutti i personaggi coinvolti cercano di persegue i propri obiettivi, si verifica un incidente che cambia il destino dell’isola“.

L’episodio 1102 di One Piece sarà rilasciato in Giappone domenica 28 aprile e si potrà guardare in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix. Il servizio di streaming, inoltre, pare che metterà a disposizione di tutti i fan nuovi episodi della seconda stagione del live-action a partire dall’anno prossimo, in base agli ultimi aggiornamenti.

Fonte – Comicbook