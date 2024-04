Che sapore ha? | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-04-25T10:40:06+02:00 Un albo illustrato divertente con fini divulgativi ma che riesce benissimo ad intrattenere e divertire con grande sapienza. Un libro consigliato per insegnare ogni aspetto del sapore e della lingua. Testi: Micaela Chirif e Ignacio Medina Illustrazioni: Andrea Antinori Casa Editrice: Corraini Edizioni Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 84 pp. Formato: 17×24 cm, Cartonato Uscita: Settembre 2023 Prezzo: 22,50 €

I cinque sensi ci permettono di percepire il mondo che ci circonda. Uno in particolare è forse il più specifico rispetto agli altri. Ed è il gusto. Possiamo sentire un sapore acido, salato, dolce, amaro, umami. Così da dare un maggior gusto al processo fisiologico dell’ingestione degli alimenti che ci permettono di vivere. In questo modo possiamo anche distinguere ciò che ci piace da ciò che non ci piace. Possiamo cioè orientarci relativamente a quello che si può mangiare e quello che non si può. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi si tratta proprio l’argomento del gusto e dei sapori. In Che sapore ha?, il protagonista è per l’appunto il sapore e tutte le sue infinite variazioni sul tema. Questo albo illustrato è scritto da Micaela Chirif e Ignacio Medina, illustrato da Andrea Antinori e pubblicato da Corraini Edizioni nel settembre 2023.

Scritto a quattro mani da Micaela Chirif e il critico gastronomico Ignacio Medina, con le illustrazioni di Andrea Antinori, questo libro ci porta alla scoperta del sapore. In tutte le sue forme e le sue declinazioni. Mangiare un cibo solido, gommoso, liscio o ruvido dà sensazioni completamente diverse. Come anche per le forme, colori e odori! Per l’appunto, il gusto è strettamente connesso a tutti gli altri sensi. Ed è per questo che quando siamo raffreddati, ad esempio sentiamo meno intensamente anche i sapori. Perché correlati per l’appunto all’olfatto. Ad esempio il cioccolato se non potessimo avvalerci dell’olfatto non avrebbe lo stesso sapore.

Ma ci sono moltissimi altri aspetti riguardanti le cose che possiamo mangiare. Possiamo infatti distinguere gli alimenti sulla base dei loro colori. Domandarci poi che gusto ha un determinato colore. I cibi azzurri sono pochissimi ad esempio, avranno quindi un gusto speciale? E il colore rosso invece che gusto ha? Sa più di fragola o di cocomero? Ci sono poi moltissime altre curiosità che riguardano il sapore e la lingua. Quella del formichiere è una delle più straordinarie, potendo raccogliere fino a 35mila formiche in un colpo solo. Oppure quella sensibilissima dell’elefante e quella velocissima del camaleonte.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Abbiamo già avuto il piacere di leggere e recensire alcuni degli albi illustrati dal talentuosissimo Andrea Antinori, come ad esempio, edito sempre da Corraini Edizioni, Un levriero ben nascosto. Poi anche La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia, scritto da Angelo Mozzillo e pubblicato da Clichy Edizioni e Ultimo regalo, scritto da Mara Dompè e pubblicato da CameloZampa.

La struttura narrativa è quella tipica del libro divulgativo, ma qui c’è anche una forte componente di intrattenimento che rende la lettura ancor più intrigante e divertente. L’obiettivo di intrattenere il lettore in maniera divertente è assolutamente raggiunto. Sia per quanto riguarda il testo buffo, scorrevole e musicale. Ma soprattutto per quanto riguarda le buffissime illustrazioni di Antinori. I tantissimi personaggi e gli oggetti che popolano le pagine nelle diverse argomentazioni proposte, rendono il tutto pieno di colore e allegria.

Le illustrazioni di Andrea Antinori quindi imprimono un carattere e una carisma particolarmente frizzante all’intero libro. Il suo stile infatti è così versatile da prestarsi tanto alla narrativa quanto alla divulgazione, come in questo caso. Ancora una volta Corraini Edizioni confeziona un albo illustrato che è un vero unicum nel suo genere. Un divulgativo con forti componenti narrative e di intrattenimento. Come sempre, ogni aspetto di questo libro è ben curato. Grande attenzione, come per ogni volume del loro catalogo, è dato alla carta scelta. Sempre di eccellente qualità che valorizza a pieno in stampa i colori brillanti e gioiosi dello stile di Antinori.

Conclusione – Che sapore ha?

Che sapore ha? è un albo illustrato divulgativo dal forte carattere creativo e divertente. In questo libro troviamo un invito ad assaporare il mondo che ci circonda. Soprattutto stuzzicando la nostra curiosità per quanto riguarda la curiosità di sapere come funziona la nostra lingua in relazione agli altri sensi.

Come per ogni libro illustrato da Antinori, anche qui le illustrazioni sono le protagoniste, ad accompagnare un testo a metà tra il narrativo e il divulgativo. In conclusione Che sapore ha? è albo illustrato assolutamente da consigliare per quanto riguarda le tante interessanti curiosità che vi si possono trovare all’interno, soprattutto relativamente al gusto. Ma anche per le bellissime ed esplosive illustrazioni che divertono pagina dopo pagina.