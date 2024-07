One Piece – Netflix: Jamie Lee Curtis non interpreterà Kureha

Per un po’ di tempo, i fan di One Piece hanno sperato sul serio che Jamie Lee Curtis si unisse al cast per la seconda stagione del live-action di One Piece di Netflix. Sfortunatamente, ci sono notizie ufficiali poco felici in quanto spezzeranno i sogni dei fan, in quanto un produttore esecutivo ha confermato che Curtis non farà parte della seconda stagione. Anche se questo non le impedisce di unirsi potenzialmente al cast in futuro, sembra che non assumerà il ruolo della dottoressa Kureha.

Nella nuova intervista, Becky Clements ha parlato del lavoro attualmente svolto nella produzione di One Piece. “Questo gruppo qui è incredibile sotto tutti i punti di vista, gli attori, gli scenografi, il team degli stuntman, il team VFX, tutte le cose devono bilanciarsi. Di solito prepariamo e giriamo più episodi contemporaneamente, quindi spesso ci sono più di due unità in movimento“.

Clements ha continuato: “Penso che siamo tra le 900 e le 1.200 persone, e il livello di creatività e professionalità nel guardaroba, nelle acconciature e nel trucco, con Jaco Snyman, il nostro addetto alle protesi, è fonte di ispirazione. Queste persone sono tra le migliori con cui abbia mai lavorato. E questa serie è così fertile e unica che tutti si sentono rinvigoriti ogni giorno e le persone che ci lavorano da un po’, possono semplicemente sentire una sesazione quasi infantile nel provare a farcela“.

In una nuova intervista con Deadline, il produttore esecutivo di One Piece ha confermato che Jamie Lee Curtis non interpreterà il ruolo della dottoressa Kureha nella seconda stagione dell’adattamento live-action. Ha confermato che l’attrice ama la serie. Ma ha troppi film e programmi TV con le quali inizierà a lavorare in periodi che combaciano con le date di produzione del live-action. Quindi non si potrà procedere con il casting. Voleva assolutamente farlo, ma ha degli accordi che hanno la precedenza e la cosa è diventata complicata. Incredibilmente, Clements ha poi colto l’occasione per anticipare a tutti i fan che la produzione Netflix ha scelto l’attrice che interpreterà Kureha dicendo “Abbiamo trovato una persona straordinaria“.

Fonte – Comicbook