One Piece: Oda introduce una nuova imperatrice di Amazon Lily

One Piece ha introdotto un grandissimo numero di personaggi sin da quando ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Mentre la ciurma di Cappello di Paglia sono i protagonisti indiscussi della serie shonen, gli altri personaggi non hanno niente da meno. Dalle ciurma pirata più piccole ai combattenti di alto livello, Rufy ha incontrato tantissimi alleati e nemici durante il suo lungo e avventuroso viaggio. E tra questi l’attuale sovrano di Amazon Lily. Ma recentemente, Eiichiro Oda ha rivelato il leader dell’isola che ha preceduto Boa Hancock.

La rivelazione è arrivata da Eiichiro Oda, il mangaka di One Piece, attraverso la famosa rubrica SBS. Un fan ha chiesto al mangaka alcune informazioni sui governanti di Amazon Lily. E in questa occasione Oda ha deciso di realizzare uno sketch dell’Imperatrice Toritoma, che ha regnato prima di Boa Hancock.

Secondo Oda, Toritoma aveva guidato Amazon Lily come Imperatrice fino alla sua morte. La donna è morta in seguito a una lotta contro il mal d’amore. In termini di successione, Toritoma prese il ruolo di Imperatrice da Shakuyaku e dopo la sua morte, il titolo andò a Boa Hancock. Quest’ultima governa ancora oggi i Kuja ed è riuscita a evitare qualsiasi malattia d’amore di cui soffriva Toritoma.

This is Toritoma, the former Empress of Amazon Lily prior to Boa Hancock who suffered of love sickness #OnePiece #SBS109 pic.twitter.com/I4yAvkqxem — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 1, 2024

Si sa molto poco di Toritoma, ma One Piece ci ha fornito alcuni indizi sull’Imperatrice. In passato, Boa Hancock descrisse la donna come benevola. Durante il suo regno, si assicurò di perdonare Gloriosa per aver abbandonato Amazon Lily, e il suo gentile governo ispirò Boa Hancock. La rubrica SBS che arriva con la pubblicazione di ogni nuovo volume, continua a essere una fonte preziosa di informazioni per i fan.

Al momento il manga si trova nella sua saga conclusiva e l’arco attualmente in corso è quello di Egghead. Pare che manchi molto poco prima della sua conclusione, a giudicare dagli eventi decisamente concitati. Rufy e la sua ciurma ha finalmente dato il via al disperato tentativo di fuga dall’isola del futuro e dai Cinque Astri di Saggezza alle calcagna. Fortunatamente per loro, a supportarli ci sono Dory e Brogy, ma prima della conclusione dell’arco in corso, ci sarà un ultimo grande evento.

Fonte – Comicbook