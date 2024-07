Jujutsu Kaisen: Akutami spiega il suo pensiero nell’eliminare i personaggi

Jujutsu Kaisen è una serie shonen che si contraddistingue molto dalle altre in quanto non si tira indietro dal fare uscire di scena i suoi personaggi. Questo elemento caratteristico è emerso in particolare nell’anime e nel manga durante l’arco dell’Incidente di Shibuya. Questo ha mostrato ai fan della serie la morte di diversi personaggi importanti.

E questo andamento non potrà che continuare con la terza stagione anime, confermata da MAPPA dopo la fine della seconda, che adatterà gli eventi del Culling Game. I fan dovranno prepararsi per ancora più morti in futuro. In una recente intervista, Gege Akutami ha colto l’occasione per condividere la sua filosofia quando si tratta di uccidere i personaggi e di come prende la decisione finale.

Riguardo l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya, molti personaggi importanti hanno tirato le cuoia. La morte più iconica è probabilmente quella di Nanami, ucciso in seguito a un combattimento devastante contro Jogo che ha dato a Mahito l’opportunità perfetta per sferrare il colpo mortale. Dopo la morte di Nanami, Akutami ha dato continuità a questo momento tragico con Nobara, intervenuta poco dopo sempre contro Mahito. La compagna del gruppo di Yuji Itadori era considerata uno dei più grandi personaggi della serie. Dal lato dei villain invece, Jogo, Dagon, Hanami, Toji e Mahito hanno perso la vita.

All’ultima mostra Jujutsu Kaisen in Giappone, Gege Akutami ha risposto alle domande dei fan. È stata posta una domanda specifica sullo status di Mei-Mei, il potente utilizzatore di energia maledetta, che ha deciso di scappare quando il gioco si è fatto duro. Piuttosto che ucciderla, Akutami ha deciso di lasciarla sullo sfondo mentre il mangaka si immergeva nella sua metodologia di uccisione dei personaggi, “Non penso che un personaggio dovrebbe morire se i lettori non provano alcuna emozione per lui come la tristezza“. Quindi alla base del pensiero del mangaka, ci deve essere un legame tra un personaggio e i lettori.

Dopo l’arco dell’incidente di Shibuya, ci sono parecchie morti che devono ancora essere adattate nell’anime. E quelle che si vedranno in futuro hanno scosso profondamente il fandom di Jujutsu Kaisen.

Fonte – Comicbook