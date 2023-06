La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-06-17T07:59:46+02:00 Un albo divertente sia a livello testuale che visivo. Un’esplosione di colori e situazioni spassose che accompagnano il lettore in un tuffo di fantasiosa allegria. Testi: Angelo Mozzillo Illustrazione: Andrea Antinori Casa Editrice: Edizioni Clichy Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 40 pp. Formato: 20,7×28,7 cm, Cartonato Uscita: Aprile 2023 Prezzo: 19,50€

Il periodo delle nebbie e dei freddi pungenti è ormai lontano. L’estate è alle porte e tutto è pronto per giornate calde e assolate. Per chi invece ha un po’ di nostalgia dei giorni grigi e nuvolosi, può fare un piccolo salto tra le pagine de La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia. Un libro scritto da Angelo Mozzillo, illustrato da Andrea Antinori e pubblicato da Edizioni Clichy nell’aprile 2023.

Da dove viene la nebbia, qualcuno lo sa? Certo, molti avranno già la risposta scientifica bella e pronta. Ma mettendo il razioncinio da parte e accendendo la fantasia si può trovare una spiegazione ben più divertente di quella che ci suggerisce la scienza. Con questi presupposti nasce questo albo illustrato. Una fabbrica della nebbia che rende le città fumose e un po’ spettrali. Tutto filava liscio, finché un giorno non avviene un incidente che la fa esplodere. A quel punto la nebbia invade ogni cosa senza controllo. Questo sconvolgerà la vita degli abitanti della città dando il via ad una serie di situazioni buffissime. E quando poi il guasto alla fabbrica viene finalmente riparato e la nebbia sparisce, in città le cose non torneranno più come prima dell’incidente.

Angelo Mozzillo, vincitore del premio Andersen nel 2021 con Io sono foglia, in questo albo esprime tutto il suo stile fatto di ironia e messa in scena teatrale. Il testo è infatti ricco di battute e gag raccontate dalla voce narrante che ci trasporta in un mondo surreale dove le parole e le immagini giocano agilmente in esilaranti botta e risposta. Il ritmo della storia è sempre incalzante, pieno di soluzioni fantasiose e spassose che trascinano il lettore in un crescendo di no-sense. Il finale ha poi quel sapore di altri tempi che rimanda alle storie leggendarie rimaste ormai solo nella tradizione orale e nei modi di dire.

Benché giovanissimo, Andrea Antinori è un illustratore, e autore, molto noto ormai. Proprio quest’anno ha vinto il premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación Sm. Il suo stile naive è caratterizzato dall’uso di una tecnica che combina pennarelli e matite colorate. In questo nuovo libro, inoltre, ha fatto un largo uso del collage con immagini vintage in bianco e nero che vanno a contrastare le illustrazioni variopinte. Il risultato è un amalgama perfetta, ricca di contrapposizioni suggestive e divertenti.

Edizioni Clichy con questo libro si conferma ancora una volta una delle realtà tra le più interessanti e all’avanguardia. La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia è sicuramente un eccellente prodotto, sia per quanto riguarda la scelta dei testi che delle illustrazioni. Impeccabile anche il confezionamento del libro stesso, dalla brillantezza dei colori, alla qualità della carta, fino alla rilegatura.

Conclusione – La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia

La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia è un albo illustrato adatto ad ogni età perché combina un testo brillante e divertene a delle illustrazioni vivaci e spassose. La storia risulta essere quindi fantasiosa e spiazzante, con le immagini ad accompagnare le situazioni deliranti in una progressione sempre più assurda. Un albo assolutamente consigliato a coloro che amano letture divertenti e leggere. Le illustrazioni poi sono di alto livello, sia per quanto riguarda lo stile che la caratterizzazione di ogni personaggio.