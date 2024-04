Boruto: Two Blue Vortex: svelata la cover ufficiale del secondo volume

Boruto: Two Blue Vortex è pronto per tornare con il secondo volume del manga in Giappone. E per questa occasione importante è stata condivisa quella che sarà la cover ufficiale del manga disegnato da Ikemoto. Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte del manga precedentemente intitolato Naruto Next Generations. Dopo una pausa di diversi mesi, il ritorno del manga ha presentato i fan un salto temporale di tre anni e un drastico cambiamento del Villaggio della Foglia da quando Boruto ha dovuto abbandonarlo. Il sequel con il salto temporale ha introdotto una serie di nuovi villain e quindi alcuni nuovi importanti problemi da superare per Boruto e gli altri.

La seconda parte del manga sequel di Naruto è diventato sempre più intenso. Infatti non è possibile paragonare gli eventi attuali con quelli della prima parte. Non a caso Ikemoto ha saputo dare un drastico sviluppo a tutti i personaggi sia dal punto di vista del design che caratteriale. Uno di questi è sicuramente Sarada Uchiha, che aspetta il ritorno di Boruto al Villaggio della Foglia da quando è partito per l’allenamento. La figlia di Sasuke e di Sakura infatti è proprio la protagonista della nuova cover del manga che riportiamo di seguito:

Sarada attualmente rappresenta l’unica vera alleata di Boruto. Ricordiamo che Kawaki ha fatto in modo che l’intero villaggio si schierasse contro il figlio di Naruto considerandolo non solo il vero nemico da eliminare, ma anche il responsabile dell’apparente morte del Settimo. In realtà è un piano architettato da Kawaki per eliminare Momoshiki, confinato nel corpo del giovane Uzumaki.

Tutti i capitoli di Two Blue Vortex sono disponibili sull’app MangaPlus di Shueisha, ma per quanto riguarda l’anime la situazione è congelata. Di fatti l’adattamento anime è in pausa dall’ultimo episodio Naruto Next Generations pubblicato qualche tempo fa. I fan sono rimasti con l’informazione secondo la quale l’anime sarebbe tornato in futuro ma sfortunatamente non ci sono dettagli che rivelano gli sviluppi della serie televisiva.

Il presidente dello Studio Pierrot ha anticipato che l’anime di Boruto potrebbe tornare con un programma stagionale in futuro. Questo sulla scia del successo che lo studio ha riscosso con Bleach: La Guerra dei Mille Anni.

