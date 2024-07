Rooster Fighter: annunciato ufficialmente l’adattamento anime

Finalmente è ufficiale! Viz Media ha annunciato che Rooster Fighter riceverà il suo adattamento con Adult Swim. Negli ultimi anni Adult Swim ha conquistato tantissimi appassionati con diversi progetti anime. Uno dei più recente è Rick and Morty: The Anime e Ninja Kamui. E adesso si aggiungerà alla lista un adattamento inaspettato. Adult Swim e Viz Media avevano precedentemente lasciato intendere che avrebbero portato delle sorprese in occasione del San Diego Comic-Con 2024 durante i loro eventi speciali. E una di queste sorprese era in realtà una serie anime di Rooster Fighter.

Si diceva che Rooster Fighter fosse in lavorazione prima del weekend del San Diego Comic-Con 2024, ma per fortuna ora c’è la conferma. Questa serie segue un gallo di nome Keiji che viaggia attraverso il Giappone per sconfiggere potenti esseri demoniaci mutanti, per trovare colui che ha ucciso sua sorella. Come si può intuire dal titolo, ci saranno un sacco di combattimenti tra galli. L’annuncio ufficiale è accompagnato dal primo trailer che riportiamo in cima al presente articolo.

Originariamente creato da Shu Sakuratani per il sito web manga Complex di Hero Inc. nel 2020, l’anime di Rooster Fighter sarà diretto da Daisuke Suzuki per lo studio Sanzigen con Hiroshi Seko che si occuperà della composizione della serie. Sarà prodotto da Joseph Chou e Sola Entertainment. Adult Swim gestirà la trasmissione del nuovo anime e Viz Media supervisionerà lo streaming.

Il mangaka Shu Sakuratani ha espresso il suo grande entusiasmo in seguito all’annuncio dell’anime di Rooster Fighter, attraverso queste parole: “Rooster Fighter riceverà finalmente un anime! Da quando sono diventato un mangaka, il mio obiettivo più grande era quello di adattare il mio lavoro in un anime. Quindi, non posso dirvi quanto sono felice nel vedere il mio sogno realizzarsi. Tutto questo è merito del continuo supporto dei miei lettori e del contributo di Hero e VIZ Media. Esprimo la mia gratitudine a tutti voi“.

La storia è ambientata in Giappone dove la tranquillità della vita di tutti i giorni viene messa a soqquadro da alcune persone che a causa delle loro emozioni negative, iniziano a trasformarsi in creature demoniache. Il loro obiettivo è provocare il caos distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Con il tempo questi mostri si evolvono, diventando più forti e intelligenti. Così decidono di utilizzare le loro nuove capacità per conquistare la Terra. L’umanità cade presto nel panico ma un gallo di nome Keiji, dotato di una forza incredibile, decide di affrontare la minaccia per salvare il mondo e per vendicare la morte di sua sorella Lisa.

