Rick and Morty – The Anime: il regista parla del nuovo progetto Adult Swim

Rick and Morty è una serie animata statunitense, creata da Justin Roiland e Dan Harmon, per Adult Swim. E recentemente abbiamo riportato un nuovo progetto anime sulla serie. Si tratterà di uno spin-off e con il presente articolo riportiamo che il regista che lavora a Rick and Morty: The Anime ha parlato della produzione dell’anime.

Rick and Morty è uno dei principali successi e serie di punta di Adult Swim. E ha già iniziato a sperimentare piccoli speciali anime, dando quindi una visione completamente nuova del multiverso della serie. Dunque visto il successo riscosso da questi episodi, Adult Swim ha poi deciso di annunciare una serie anime spin-off con lo stesso regista che aveva già lavorato ad altri cortometraggi animati.

In cima al presente articolo è possibile vedere le prime clip dell’anime di Rick and Morty, insieme alla opening ufficiale, il tutto rilasciato in occasione dell’evento Adult Swim Festival tenutosi durante il Comic-Con 2023 di San Diego. E quindi Takashi Sano, il regista di Rick and Morty: The Anime, ha condiviso un messaggio con i fan. Ha debuttato dicendo di essere innanzitutto un grande fan della serie originale e di sentirsi onorato di essere stato scelto per dirigere questo nuovo progetto.

Sano ha però specificato che l’onore che prova è accompagnato da molta pressione, perché l’originale è di ottima fattura. “Quello che ho cercato di realizzare in 10 episodi è prendere tutte le mie parti preferite di Rick e Morty, comprimerle per estrarne l’essenza, e poi aggiungere un tocco giapponese unico” ha descritto il regista. Sano ha concluso dicendo che dopo aver visto tutti i 10 episodi, i fan si troveranno in uno stato d’animo particolare. E questo stato d’animo corrisponde ai sentimenti che Sano prova guardando la serie di Adult Swim.

Rick and Morty: The Anime sarà scritto e diretto da Takashi Sano per Telecom Animation Film. I dieci episodi sopra menzionati saranno prodotti da Sola Entertainment, con Maki Nagano, Max Nishi e Takenari Maeda come produttori. Al momento non abbiamo ancora modo di riportare una data o una finestra di uscita per l’anime, quindi continuate a seguirci per restare aggiornati.

Fonte – Comicbook