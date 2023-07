Slam Dunk: Toei trasmetterà l’anime del 1993 su YouTube

Slam Dunk sarà trasmesso sul canale ufficiale YouTube di Toei Animation, così come leggiamo dalla fonte ANN. La casa di produzione che detiene i diritti dell’anime originale del 1993 ha deciso di pubblicarlo direttamente su YouTube in maniera totalmente gratuita, con gli episodi che arriveranno settimana dopo settimana.

Si inizia con i primi 10 episodi per poi pubblicare i restanti ogni settimana fino a quando il canale non ospiterà tutta la serie completa. Molto probabilmente le richieste da parte degli utenti sono state esaustive e visto il successo del film “The First Slam Dunk” l’azienda ha deciso di fare questo regalo al suo pubblico.

Se non lo sapevate questa serie anime tratta dall’opera originale del maestro Inoue, un mangaka che con la sua arte è entrato nel cuore d tantissimi appassionati di manga sportivi e non. In Italia il manga è stato pubblicato da Planet Manga e al momento la ristampa iniziata qualche anno fa è stata conclusa.

Slam Dunk è il successo del nuovo film

The First Slam Dunk (letto il nostro speciale?) Ha concesso questo inserimento degli episodi dell’anime sul canale YouTube. La pellicola è uscita in Giappone il 3 dicembre e si è classificato al primo posto nel suo weekend di apertura. Il film ha venduto 847.000 biglietti e ha guadagnato 1.295.808.780 yen (circa 9,50 milioni di dollari) nel weekend di apertura.

Il lungometraggio ha anche vinto il premio Animazione dell’anno alla 46ª edizione dei Japan Academy Film Prizes. Toshiyuki Matsui, produttore del film ha ricevuto il premio generale di quest’anno per la 42esima edizione dei Fujimoto Awards dell’Eiga Engeki Bunka Kyōkai (Associazione Culturale Cinematografica).

The First Slam Dunk è il 15° film che ha guadagnato di più in tutti i tempi in Giappone, mentre è nono per quanto riguarda i film anime. Ha guadagnato 14,67 miliardi di yen (circa 101,2 milioni di dollari) in Giappone, superando i guadagni nazionali di Weathering With You di Makoto Shinkai.

