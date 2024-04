Bleach: svelato il nuovo titolo del prossimo arco del manga?

Bleach è senza dubbi tra i manga Shonen più iconici mai pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e da pochi anni la serie è tornata ai vecchi fasti con l’adattamento anime attualmente in corso. Di fatti l’anno scorso è stata trasmessa la seconda parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni e il successo riscosso è incredibile.

Dopo una lunga attesa, Ichigo Kurosaki non solo è tornato sul piccolo schermo, ma ha persino portato a un’uscita speciale del manga. E a tal proposito si scopre che una nuova e recente mostra ha svelato qualcosa di nuovo sul futuro del manga.

Principalmente, sembra che il manga ancora qualcosa da dare. Quando Tite Kubo ha pubblicato un capitolo speciale di Bleach nel 2021, l’intero fandom era al settimo cielo. Infatti questo aveva portato i fan a teorizzare un nuovo arco narrativo della serie. Adesso però sembra che un arco del genere esista.

La rivelazione arriva dalla nuova mostra di Bleach recentemente inaugurata a Tokyo. L’evento presentava numerosi lavori dietro le quinte di Bleach, comprese opere d’arte inedite. In una zona della mostra vi sono rappresentate alcune illustrazioni di Ichigo da adulto, e c’è anche un dettaglio che recita “Battesimo delle fauci dell’inferno“.

Questo potrebbe non dire nulla ai fan, che potranno chiaramente chiedersi perché questo significherebbe nuovo arco narrativo. Effettivamente questo titolo include un carattere speciale. È incluso infatti il kanji che viene spesso utilizzato come “arco” in giapponese. Questo titolo ha suscitato un nuovo dibattito online dato che originariamente si credeva che l’arco narrativo di Bleach si sarebbe intitolato “New Breaths From Hell” in quanto corrispondeva al titolo del capitolo del manga. E questo includeva lo stesso carattere che si usa per indicare “arco” in giapponese.

Tuttavia, il sorprendente aggiornamento ha convinto i fan del brillante futuro di Bleach. Al momento chiaramente non ci sono aggiornamenti su nessun nuovo capitolo del manga da quando è stato pubblicato lo speciale del 2021. Ma i fan sperano che Kubo abbia altro in devo per i lettori appassionati della Soul Society.

Fonte – Comicbook