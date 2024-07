Tra le uscite J-POP Manga del 24 luglio 2024 troviamo, dopo il successo del manga e dell’anime disponibile su Netflix, l’edizione italiana della light novel de Il mio matrimonio felice, la serie di romanzi da cui tutto ha avuto inizio scritta da Akumi Agitogi con le illustrazioni di Tsukiho Tsukioka.

Per lettori di tutte le età fa il suo ingresso in catalogo Il Paese di sabbia e di scaglie azzurre di Youko Komori, un racconto dolce e dai disegni evocativi che intreccia folklore e realismo magico.

Dopo essersi trasferita insieme al padre da Tokyo al paesino sul mare dove vive la nonna, la piccola Tokiko ricorda di esser stata salvata, in tenera età, da una sirena. Sono dunque vere le leggende locali sulle sirene e le divinità del mare o la sua è solo una fantasia infantile?



Si conclude il terzo arco narrativo della serie isekai di culto Sword Art Online con l’arrivo sugli scaffali di Sword Art Online – Phantom Bullet 4. Sarà disponibile sia il volume singolo che il box contenente tutti e quattro i volumi dell’ultimo atto della serie.

Continua l’iniziativa J-POP Manga 18 con l’arrivo dei titoli in edizione Cut Price del mese di luglio!

Tra le serie più iconiche della storia di J-POP non poteva mancare, tra le Greatest Hits, My Dress-Up Darling – Bisque Doll 1. In edizione Anime Celebration arriva invece sugli scaffali, con una speciale variant cover, The Quintessential Quintuplets 1.

Continuano Kingdom 64, My Charms Are Wasted 8, Smile Down The Runway 21.

Le uscite J-POP Manga del 24 luglio 2024

RISTAMPE

Dark Souls – REDEMPTION 1

Mazinger Z 1

Ping Pong BOX VOL. 1-2

Frieren – Oltre la fine del viaggio 12 Regular & Deluxe

USCITE DIGITALI

My charms are wasted 08

La via del grembiule – lo yakuza casalingo 01

Rosen Garten Saga 01