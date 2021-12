Il manga uscirà per J-POP.

My Dress-Up Darling: data di uscita, nuovi trailer e visual dell’anime

Il profilo Twitter ufficiale dell’anime che adatta il manga My Dress-Up Darling (Sono bisque doll wa koi o suru) di Shinichi Fukuda ha pubblicato alcuni aggiornamenti.

Si parte con la nuova key visual:

E il nuovo trailer:

Il gruppo J-Pop Spira Spica interpreta “Sansan Days”, la canzone della sigla di apertura, mentre Akari Akase interpreta il brano della ending intitolato”Koi no Yukue.”

Keisuke Shinohara (A3! Season Spring & Summer) dirige l’anime, lo studio CloverWorks (The Promised Neverland) realizza le animazioni).

La serie debutterà in Giappone l’8 Gennaio 2022.

Shinichi Fukuda serializza My Dress-Up Darling dal 19 Gennaio 2018 sulle pagine della rivista di seinen manga Young Gangan di Square Enix.

I capitoli dell’opera sono stati finora raccolti in 8 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 25 Ottobre 2021 in Giappone.

J-POP pubblicherà l’edizione italiana del manga e presenta così la serie:

Una love comedy a base di cosplay, cucito e molto, molto batticuore, con un anime in arrivo!

Wakana Gojou è un liceale molto introverso e timido, che evita di aprirsi ai suoi coetanei per paura che scoprano la sua passione per le bambole giapponesi e la sua incredibile bravura nella sartoria.

Un giorno, però, la sua maestria con ago e filo viene scoperta da Kitagawa, una bellissima e socievole gyaru con una passione altrettanto insospettabile: il cosplay!

Nasce così un’amicizia atipica, creativa e molto…movimentata!