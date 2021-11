Le novità manga J-POP annunciate su Direct 88 includono nuove serie come Miss Kobayashi’s Dragon Maid e Nuvole a Nordovest — dalla stessa autrice de Il Mondo di Ran.

Seguono le novità manga J-POP annunciate su Direct 88, qui gli annunci più recenti.

Le novità manga J-POP annunciate su Direct 88

MISS KOBAYASHI’S DRAGON MAID 1 REGULAR, 1 VARIANT e 2

DI COOL KYOUSHINSHA

11 VOLUMI – SERIE IN CORSO, FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC., PAGINE – 192 cad., B/N

PREZZO – 6,50 cad. € MENSILE

La signorina Kobayashi è una tipica impiegata che vive una vita ordinaria, tra giornate al lavoro e serate in solitudine nel suo piccolo appartamento.

Ma tutto per lei sta per cambiare: dopo aver salvato la vita alla giovane Tooru, Kobayashi scoprirà che questa adorabile ragazza non è altri che… un drago!

Intenzionata a fare di tutto per ricambiare il suo debito di gratitudine, Tooru insiste per trasferirsi a vivere con la sua salvatrice, per servirla in ogni modo questa desideri… o meno!

Ora la signorina si ritrova con una nuova, ingombrante coinquilina, che fa del suo meglio per dare una mano in casa. Ma quando sei un drago, niente è mai semplice: Kobayashi, puoi dire addio alla tua vecchia vita!

MY DRESS UP DARLING – BISQUE DOLL 1

DI SHINICHI FUKUDA

8 VOLUMI – SERIE IN CORSO, FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC., PAGINE – 198, B/N

PREZZO – 6,50 € BIMESTRALE

Una love comedy a base di cosplay, cucito e molto, molto batticuore, con un anime in arrivo!

Wakana Gojou è un liceale molto introverso e timido, che evita di aprirsi ai suoi coetanei per paura che scoprano la sua passione per le bambole giapponesi e la sua incredibile bravura nella sartoria.

Un giorno, però, la sua maestria con ago e filo viene scoperta da Kitagawa, una bellissima e socievole gyaru con una passione altrettanto insospettabile: il cosplay!

Nasce così un’amicizia atipica, creativa e molto…movimentata!

NUVOLE A NORDOVEST 1

DI AKI IRIE

5 VOLUMI – SERIE IN CORSO, FORMATO – 12,4X18 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 246, B/N PREZZO – € 7,50

Per essere solo un diciassettenne, Kei Miyama ha già molti segreti da custodire.

Per esempio, anche se si atteggia a fare il duro, non sa minimamente affrontare le belle ragazze. Perfino il suo lavoro

è fatto di misteri: è infatti un investigatore privato.

Al momento, Kei ha sul piatto due casi: ritrovare un cagnolino perduto e ricongiungersi con la donna della quale si è innamorato a prima vista.

Ma l’indagine più difficile sta per piovergli addosso da ancora più vicino: dovrà andare alla ricerca del suo fratellino e degli zii, misteriosamente scomparsi.

Ha così inizio, per il giovane, un viaggio senza sosta intorno al mondo, prima tappa: l’Islanda!

La straordinaria Aki Irie, autrice del josei capolavoro Il mondo di Ran, torna a far innamorare i lettori con un racconto straordinario sotto ogni profilo, narrativo e grafico, nominato al Manga Taisho 2019.