Yaiba: la serie di Gosho Aoyama (Detective Conan) riceverà un adattamento anime

Gosho Aoyama è tra i mangaka più iconici di sempre, non solo in Giappone ma in tutto il mondo e la serie che lo ha reso più famoso è sicuramente Detective Conan. Ma il mangaka giapponese nella sua lunga carriera ha anche realizzato altri progetti, tra cui Yaiba. E pare che questa serie shonen giapponese ricevere un nuovo adattamento anime. Non erano pochi i fan che attendevano da un po’ questo momento ma adesso il mangaka è pronto a riportare in vita Yaiba sul piccolo schermo con un adattamento completo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X ufficiale di Yaiba, dove è possibile scoprire l’annuncio di un nuovo adattamento anime completo. A questo punto, Yaiba non ha condiviso lo studio di animazione che lavorerà all’anime, tanto meno lo staff coinvolto alla produzione. Tutto quello che si sa è che Aoyama prenderà parte come supervisore, quindi i fan di Yaiba saranno felici di questo dettaglio.

Sono passati diversi anni dall’ultima volta che Yaiba è apparso sul piccolo schermo. Nel mese di aprile del 1993, un adattamento anime venne rilasciato per poi terminare un anno dopo. Sono passati 30 anni quindi dall’anime di Yaiba.

Ovviamente Aoyama ha lavorato ad altri progetti mentre tutto era fermo con Yaiba. La serie manga ha debuttato nel 1988 e, dopo la sua conclusione nel 1993, il mangaka ha trovato il suo nuovo successo. Infatti l’anno successivo, nel 1994 ha debuttato Detective Conan e la serie è diventata un vero e proprio concentrato di potenza. Il titolo, tutt’ora in corso, è la terza serie manga più venduta della storia e Detective Conan è un punto fermo in tutta l’Asia.

Yaiba narra la storia di Yaiba Kurogane, il protagonista che vive nel cuore della foresta col padre Kenjuro fin da quando è nato. Non sa molte cose della vita, ma sa parlare agli animali e passa il tempo a esercitarsi per diventare un bravo samurai. Tuttavia non sa di vivere nel Ventesimo Secolo, e quindi resta sbalordito quando viene catturato da una trappola per animali e portato in città. Qui incontra molti nuovi amici, che lo aiuteranno ad adattarsi alla vita odierna con situazioni divertenti e imbarazzanti. Il protagonista scoprirà di essere la reincarnazione del Dio del Tuono, e che tutto ciò gli sta accadendo per una ragione ben precisa.

